Geierwally – Feminismus von damals

«Was die im Kopf hat, macht sie», so charakterisiert Benedikt Klotz (Tristano Genovese) die eigensinnige Geierwally, gespielt von Martina Brönnimann. Das Stück, welches die Bühne Schwarzenburg als Freilichtspiel in der Thuja-Theateranlage aufführt, war ursprünglich ein Heimatroman, den die österreichische Autorin Wilhelmine von Hillern 1873 schrieb. Regisseurin Eva Mann adaptierte den Roman für das Theater als «alpine Emanzipationsgeschichte». Zu erkennen ist dies etwa an der Frage, die das Bauernmädchen Lena (Madeleine Bichsel) stellt: «Muss man ein Mann sein, damit einen die Leute respektieren?»

Die Leute tratschen über Wally, die nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters den Hof übernimmt: «Die befiehlt wie ein Mann.» Das hört sich nicht unbedingt an wie ein Kompliment.

Harte Schale

Die Geierwally wird sogenannt, weil sie dereinst zum Schutz der Schafherde ein Lämmergeiernest ausnahm –­ eigentlich Männersache – und den Greifvogel aufzog. Die junge Frau verweigert sich den Konventionen und sagt Nein zu einer Heirat mit dem Nachbarsburschen Vinzenz (Martin Zürcher). Sie ist stolz und angriffig. Hinter dieser harten Schale schlummert aber ein weiches Herz, das insgeheim dem Bären-Joseph (Fredy Jutzi) gehört.

Dieser interessiert sich aber mehr für die hübsche Anna (Lea Hürst). Nach einer dramatischen Szene zieht sich Geierwally auf den Berg zurück und will nur noch sterben. Aber wie Märchen enden Heimatromane ja bekanntlich immer in Minne.

Viele Frauenrollen

Die Geschichte folgt in groben Zügen einer wahren Begebenheit. Aber gemäss damaligem Zeitgeist kommen im Roman neben der Geierwally mehrheitlich Männer vor. Regisseurin Eva Mann hat für ihre Version des Stücks möglichst viele Frauenrollen geschaffen.

Trotz feministischem Touch bleibt das Freilichtspiel authentisch. Die Geierwally ist herrisch und widersprüchlich, sie weigert sich zu beten und zerschmettert ein Holzkruzifix. Gleichzeitig pflegt sie eine tiefe Freundschaft mit dem Pfarrer (Hans-Jörg Kislig). Trotz aller äusserlichen Härte ist spürbar, dass sich die junge Frau nach der allein selig machenden grossen Liebe sehnt. Diese wird bekanntlich nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen herbeigeführt. Nur so viel sei verraten: Das Stück hat Tempo und einen hohen Unterhaltungswert. Aber das Ende der Geschichte überrascht nicht wirklich.



