Fünf Eritreer für Wilhelm Tell

Die Verwandlung beginnt in der kleinen Holzbaracke. T-Shirt und Shorts werden durch die schwarze Uniform ersetzt. Beim Anlegen des metallenen Brustpanzers helfen sich die beiden jungen Männer gegenseitig. Nein, bedrohlich wirken sie trotz der Rüstung noch nicht. Das Lächeln ist eher schüchtern. Der milde Blick lässt keinerlei Aufschluss darüber zu, was diese Augen vor nicht allzu langer Zeit alles gesehen haben.

Adhanum Kahsai und Medhane Teweldebrhan stammen aus Eritrea. Kahsai erzählt von seiner Flucht durch den Sudan und Libyen, von der Durchquerung der Sahara – neun Tage mit 27 Menschen in einem Kleintransporter –, von der Fahrt über das Mittelmeer, wieder auf einem hoffnungslos überfüllten Boot mit schwangeren Frauen und kleinen Kindern, von der Ankunft in Italien, der Einreise in die Schweiz, der Zeit in der Flüchtlingsunterkunft.

All das ist in diesem Augenblick weit weg. Gemächlich greifen die Männer nach Helm und Lanze und schlendern ins Freie. Draussen geht es zu wie auf einem Mittelaltermarkt. Kinder in Leinenhemden laufen im Stimmengewirr umher, Frauen tragen Kopftücher, die Gewänder werden von Kordeln zusammengehalten. Die Kostüme einiger Männer sind durch Samt und Leder aufgewertet. Es ist eine der letzten Proben vor der Premiere der Tellspiele Interlaken. Die Stimmung im Künstlerbereich hinter der Bühne ist gelöst.

Auch Adhanum Kahsai und Medhane Teweldebrhan sind in das all­gemeine Händeschütteln eingebunden. «Das ist wahre Integration», meint Romano Steffen, der bei der diesjährigen Inszenierung den Stauffacher spielt. Kahsai stimmt zu: Er fühle sich hier sehr wohl, habe viele Schweizer kennen gelernt, und auch das Sprechen helfe ihm. «Das ist gut für mich», sagt er.

«Hört mal bitte genau zu, auch die Kinder», verschafft sich Ueli Bichsel Gehör bei der grossen Gruppe. Der Thuner Autor ist bereits im zweiten Jahr als Regisseur für die Inszenierung des Mattner Freilichtspektakels verantwortlich. Weil sie im vergangenen Jahr zu wenig Gessler-Soldaten gehabt hätten, sei jemand mit der Idee gekommen, die Leute aus dem Durchgangsheim in Matten zu fragen, berichtet Bichsel. «Fünf Männer sind spontan zur Probe gekommen und haben gedankt, dass wir sie in die Tellfamilie aufgenommen haben.»

«Ich weiss jetzt, wer Tell ist.»Adhanum Kahsai

Drei von ihnen, darunter Adhanum und Medhane, seien auch in diesem Jahr seit dem Beginn der Proben im April wieder dabei. Die anderen seien nach Saanen verlegt worden, dafür zwei neue hinzugekommen. Die Männer wohnen in Interlaken, Spiez und Wilderswil, werden von der Regionalstelle Oberland der Caritas Bern und vom Roten Kreuz betreut.

«Ich finde es toll, dass sie mitmachen. So erhalten sie eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und lernen sogar etwas über die Geschichte des Landes kennen, in dem sie nun leben. Sie sind sehr zuverlässig», sagt Ueli Bichsel.

«Du musst keine Angst haben, auf der Bühne sind alle gleich»: Diesen Rat habe ihm der Regisseur am Anfang mit auf den Weg gegeben, denkt Adhanum Kahsai an die Anfänge zurück, als er von Lampenfieber geplagt wurde. Auch vor den Kühen und Pferden, die fest zur Freilichtinszenierung dazugehören, habe er keine Furcht. Als er den Helm aufsetzt und die Hellebarde mit der Hand fest umschliesst, strahlt er mit einem Mal die Bestimmtheit aus, die seine Rolle von ihm fordert.

Mit den anderen Eritreern und Schweizern, die die Uniformen mittlerweile angezogen haben, sind sie nun die Soldaten im Dienste Gesslers. Mutigen Schritts marschieren sie auf die Bühne und drangsalieren im Namen des Tyrannen die braven Schweizer Bürger.

«Drum stöht uf, dir tapfre Landslüt, lieber tot als Sklave sy. Mir sy freji Mönsche, hei o Rächt, da redt üs niemer dry.» Das Freiheitslied, das das Schweizer Volk immer wieder anstimmt, zieht sich wie ein roter Faden durch Bichsels Inszenierung. Dementsprechend benennt auch Adhanum Kahsai den Freiheitsgedanken als zentrales Thema des Stücks.

Wie steht es aber um die Freiheit in seiner eigenen Heimat? 1993 hat Eritrea nach langem Krieg seine Unabhängigkeit vom Nachbarn Äthiopien erlangt. Das werde jedes Jahr von der Regierung gefeiert, erzählt der 30-Jährige. Doch gleichzeitig nimmt dieses Regime dem eigenen Volk die Luft zum Atmen.

Der unbegrenzte Militär- und Frondienst, den die Männer im Land leisten müssen, war letztlich auch für Kahsai und die anderen der Grund für die Flucht nach Europa. Seine Familie liess er zurück. Der Kontakt zu Eltern und Geschwistern beschränkt sich auf ein kurzes Telefonat einmal im Monat, wenn die Verbindung denn klappt.

Zurück kann er nicht. Zu Hause drohe ihm das Gefängnis. Und so spielen Adhanum Kahsai, Medhane Teweldebrhan und die anderen Eritreer fern der eigenen Heimat ihre Rollen im Stück um den Schweizer Nationalhelden. «Ich weiss jetzt, wer Tell ist», meint Kahsai, der Friseur aus Akurdet. Und Ueli Bichsel sagt: «Für uns ist die Teilnahme der jungen Männer eine grosse Bereicherung.»

Jemand hat die Tickets aus Ärger zerrissen und zurückgeschickt.Regisseur Ueli Bichsel

Dass das längst nicht jeder so sieht, wurde der Theatergruppe im vergangenen Jahr vor Augen geführt. «Wir haben einen bösen Brief bekommen. Und jemand hat die Tickets aus Ärger zerrissen und zurückgeschickt», berichtet der Regisseur. Im Gegenzug habe es aber überwiegend Lob gegeben.

Und dann sagt er noch: «Tell ist eine Geschichte. Wir spielen Theater. Adhanum und die anderen sind Teil unserer Gesellschaft. Für uns ist nicht massgebend, woher sie kommen. Wenn sie noch besser sprechen könnten, wäre es auch kein Problem, ihnen eine Sprechrolle zu geben.» Und sie vielleicht sogar als aufrechte Schweizer den Rütlischwur leisten zu lassen, statt dass sie die bösen Fremden spielen. (Berner Oberländer)