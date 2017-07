Seven sieht Rot

Seven mag Waschbären. Indisches Essen auch. Und in der Schule hat er gemogelt. Das schrieb er zumindest in unser Freundebuch, das wir Kulturschaffenden geben, die gerade etwas zu feiern haben. Und der Aargauer Soulsänger hat gerade einiges zu feiern: Er hat sich in Deutschland einen Namen gemacht und ver­öffentlicht heute sein zehntes Album «4 Colors».

Und sonst? Sieht Seven immer mal wieder Rot. Manchmal sieht er auch Blau oder Grün. Denn der Musiker ist Syn­ästhet. Das heisst: Sein Gehirn koppelt verschiedene Wahrnehmungsbereiche, die bei Normalsterblichen getrennt sind.

Farbe und Musik zum Beispiel. Schon immer ordnete Jan Dettwyler alias Seven seine Songs einer bestimmten Farbe zu. Auf seinem neuen Album macht der 38-Jährige seine Gabe für alle sichtbar und zum Konzept.

Ein Farbenspiel

Blau. Gelb. Rot. Violett. Jede Farbe wird mit einem orchestralen Stück des Arts Symphonic Orchestra London eingeführt. Es beginnt blau mit zarten, mäandernden Orchesterklängen und kühler Elektronik.

Und mit Songs, die melancholisch sind und manchmal auch traurig. «Don’t Help Me» etwa ist zerbrechlich, in sich gekehrt. In «Thank You Pain» kann Seven seine helle Honig­stimme voll zur Geltung bringen.

Und dann: Gelb. Die Stimmung ist gelöst, die Musik soulig. «Sunday Morning Love» befreit von jeglicher blauen Last. Bei Rot dann gehts – na klar – um Liebe. R’n’B-Klänge sorgen für den nötigen Rumms. Bei «Purple» schliesslich kommt der Funk zum Zug und mit ihm eine indirekte Hommage an den 2016 verstorbenen Prince.

Eine Reise

Farben, Orchesterklänge, eine achtköpfige Band, Elektronik, viele Stilwechsel, mehrere Sprachen: «4 Colors» ist üppig und ein wenig grössenwahnsinnig, keine Frage. Aber es ist in sich stimmig und ein starkes Argument für das Auslaufmodell Album. Weil es eine musikalische Reise ist. Und weil ein Farbklecks allein nicht immer reicht dazu, ein Bild zu malen. (Berner Zeitung)