Jodeln gegen das «Fremdfötzelige»

Das Woodstock der Jodelfreunde

Am Eidgenössischen Jodlerfest werden 150 000 Besucher erwartet – gleich viele am Open Air Frauenfeld. Für Tradition und Brauchtum interessieren sich längst nicht mehr nur konservative Kreise.



Das Eidgenössische Jodlerfest ist ein Festival der Superlative. Über 12 000 Aktive aus den Sparten Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen haben sich für die 30. Ausgabe in Brig angemeldet. Rund 150 000 Besucher werden in der Walliser Gemeinde erwartet. Das wären gleich viel wie schon in Inter­laken 2011 und Davos 2014. Das Woodstock der Jodelfreunde gehört damit zusammen mit dem Paleo Festival in Nyon (230 000 Besucher in sechs Tagen), dem Montreux Jazz Festival (über 200 000 in 15 Tagen) und dem Open Air Frauenfeld (rund 150 000 in drei Tagen) zu den grössten Veranstaltungen dieses Festivalsommers.



«Das Jodeln in der Schweiz erfreut sich einer anhaltend grossen und sogar steigenden Beliebtheit», sagt Karin Niederberger, die Präsidentin des Jodlerverbandes. Das war nicht immer so. Vor rund fünfzig Jahren, mit der Hippiejugend und der 68er-Bewegung, entstand ein ideologischer Graben. Jodeln galt vor allem bei den Jugendlichen als verstaubt und rückständig. Umgekehrt wurde die Volksmusik von konserva­tiven Kreisen vereinnahmt.



Die erste und oberste Aufgabe des 1910 gegründeten Eidgenössischen Jodlerverbandes ist die Pflege und Erhalt des Jodelgesangs. Seine Rolle ist und bleibt bewahrend. Er präsentiert sich heute aber offen für Neuerungen, ist weitgehend entpolitisiert und ideologiefrei. Die Fronten zwischen Traditionalisten und Erneuerern haben sich aufgeweicht. Das ist der Hauptgrund für die anhaltende Popularität des Jodels. Er ist in allen Gesellschaftsschichten, Politkreisen und Regionen anerkannt und respektiert.



In den Jodelhochburgen des Berner Oberlands, des Entlebuchs, in beiden Appenzell und im Toggenburg ist der Jodel­gesang gelebte Tradition. Nachwuchsprobleme kennen die Jodlerklubs hier nicht. Abseits der Hochburgen, im Mittelland und in den urbanen Zentren, ist die Situation für die Klubs schwieriger, sie kämpfen mit Überalterung.



Dabei erlebt der Jodel gerade auch in Städten einen kleinen Aufschwung. Vor allem die urchigen Jutze haben es Städtern angetan. Die Jodlerin Nadja Räss gibt in Zürich Jodelkurse, die regelmässig ausgebucht sind. Doch von diesem urbanen Trend konnten die Jodelklubs bisher nicht profitieren. Der Jodel ist hier Privathobby ohne Vereinscharakter.



Hoffnungen können sich die Jodlerverbände dennoch machen: Fakt ist, dass sich viele Junge für Schweizer Traditionen interessieren und sich damit identifizieren können. Viele gehen so selbstverständlich an das Jodlerfest wie an ein Open Air. Und vielleicht bald auch in den Jodlerklub.