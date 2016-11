Die Steine rollen wieder

Sie lassen sich gern als «grösste Rock-’n’-Roll-Band der Welt» ankündigen. Doch die Rolling Stones waren stets auch Fans. Mit fast demütiger Verehrung be­gegneten die jungen Engländer in den frühen Sechzigerjahren ihren Idolen aus der afroamerikanischen Bluesszene. Bei einem Besuch in den legendären Chess-Studios in Chicago stellten sie konsterniert fest, dass sich der einheimische Blueskönig Muddy Waters, der sie zu ihrem Bandnamen inspiriert hatte, mit Fensterputzen ein Zubrot verdiente. Auf ihrem neuen Album «Blue & Lonesome», das am 2. Dezember erscheint, frönen die Stones erneut einer lebenslangen Leidenschaft – und sind noch einmal Fans.

Keith Richards übernimmt

Als Eric Clapton, der per Zufall im gleichen Studio wie die Stones gearbeitet und sich nicht zweimal hatte bitten lassen, bei einer Session mitzuspielen, sein Solo im Otis-Rush-Klassiker «I Can’t Quit You Baby» beendet hatte, applaudierten sie spontan. Ein passender Abschluss für ein nostalgisches, aber keineswegs tränenseliges Album – das erste Studiowerk der Stones seit elf Jahren und das erste überhaupt mit lauter Coverversionen.

Den Blues zu haben, tut den Stones offensichtlich gut. Eigentlich wollte man ja neue Eigenkompositionen einspielen, doch die altbewährte Rockmaschine bekundete Mühe, nochmals in Fahrt zu kommen. Gitarrist Keith Richards, der musikalische Spi­ritus Rector der Band, der sich gern an seinem fürs Geschäft zuständigen Alter Ego Mick Jagger reibt, hatte für solche Fälle einen «Eisbrecher» zur Hand: Die Band hatte die Bluesnummer «Blue & Lonesome» aus den 1950ern eingeübt, und nun legte man einfach los.

Mick Jaggers Stempel

Natürlich erfolgte Richards’ Wahl nicht ohne Hintergedanken, denn der Song stammt aus der Feder von Little Walter, der als bester Bluesharp-Spieler überhaupt gilt. Klar, liess sich der kompetitive Mick Jagger, dessen Harmonikaspiel Richards stets angetörnt hatte, da nicht lumpen. Und ebenso klar, dass «sein» Gitarrist Freude an dem hatte, was er hörte: «Das ist die beste Platte, die Mick je eingespielt hat», lässt er verlauten.

Tatsächlich ist es Jagger, der «Blue & Lonesome» den Stempel aufdrückt. Seine Bluesharp ist überall, sie quengelt und raunt wie in einem Juke Joint im Süden der USA. Auch Jaggers Gesang braucht sich nicht zu verstecken, er ist unaffektiert und facettenreich wie kaum je zuvor. Den Blues spielen die Stones seit ihrer Gründung 1962. Doch über die Wunden des Lebens singt der ­73-jährige Jagger heute glaubwürdiger, als er es als kaum ­20-jähriger Aficionado und Mädchenschwarm zu Beginn seiner Karriere tat.

55-Jahre-Fundus

In nur drei Tagen spielten die Rolling Stones nach der Initialzündung mit «Blue & Lonesome» live ein Dutzend Coverversionen von Bluessongs ein. Nichts war geplant, ­alles musste schnell gehen. Dass man dabei auf einen während 55 Jahren gehegten Fundus zurückgreifen konnte, zahlte sich aus und zeigt sich auch in der Songauswahl: Archetypen wie Howlin’ Wolf, Jimmy Reed oder Memphis Slim werden ebenso gecovert wie unbekanntere Namen von Otis Hicks bis Little Johnnie Taylor. Bald lief auch die alte Stones-Maschine wieder: Drummer Charlie Watts umtänzelt seinen swingenden Beat ebenso routiniert, wie es die Gitarren von Keith Richards und Ronnie Wood gegenseitig tun.

«Blue & Lonesome» mag kein Stones-Meisterwerk sein und wohl auch kein Bluesklassiker. Aber dieses Album ist ein selbstbewusstes Zeugnis dafür, dass auch alte Wurzeln starken Saft geben.

The Rolling Stones: «Blue & Lonesome» (Universal), erscheint am 2. 12. (Berner Zeitung)