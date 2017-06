Die Souveräne

Einfach macht es einem Alison Moyet nicht. Mit oberflächlichem Mainstream-Sound hat die einstige Sängerin des 1980er-Pop-Duos Yazoo («Only You») nichts am Hut. Ihre Texte sind verschachtelt und ausgeklügelt, setzen fundierte Englischkenntnisse voraus. Die Musik oszilliert zwischen schwerem, theatralischem 1980er-Synthie-Pop, flockigen Pop-Chansons und ein paar raueren, tanzbareren Upbeat-Grooves.

Moyets neues Album «Other» ist das ambitionierte Lebens­zeichen einer Musikerin, die auf dem Zenit ihres Schaffens zu stehen scheint. Dass es trotz des hohen Anspruchs kein schwer verdauliches Machwerk geworden ist, liegt an der aussergewöhn­lichen Stimme der Sängerin: einem kräftigen Alt, der den Soul des Südens in sich trägt, aber auch folkige Leichtigkeit kennt und wenn nötig auch einfach Texte rezitiert. Manchmal erinnert Moyets Gesang an einen weiblichen Bowie, dann an eine maskuline Kate Bush.

Dass Alison Moyet trotz solcher Referenzen unverwechselbar bleibt, ist mit das Verdienst des Produzenten Guy Sigsworth (Björk, Madonna), mit dem die 56-jährige Sängerin, deren Karriere nach einem Knick in den 1990er-Jahren wieder zulegt, schon auf dem erfolgreichen Album «The Minutes» (2013) zusammengearbeitet hat. Das Paar scheint sich blind zu verstehen. Sigsworths Elektropoparrangements sind perfektionistisch und makellos, Moyet findet sich souverän darin zurecht. Mit ihrem unterschwelligen britischen Humor – zum Beispiel im Song «The English U» über die Tücken der englischen Grammatik – kontert Moyet immer dann, wenn es allzu ernst zu werden droht.

Es gibt viele Höhepunkte auf diesem Album, den dramatischen Opener «I Germinate» etwa, das von Streichern veredelte Sixties-Pop-Juwel «The Rarest Birds» oder der 1980er-Discobeat von «Happy Giddy». Überraschend ist die Spoken-Word-Nummer «April 10th», in der Moyet zu ­minimalistischem Sound die rezitierende Beat-Poetin gibt und mit geschliffenen Worten existenzielle Fragen aufwirft.

Mag sein, dass Alison Moyet einst vor allem wegen ihrer grossartigen Stimme den Durchbruch schaffte. Heute ist es eher ihr anspruchsvolles Songwriting, das sie aus den Massen der Popmusik hervorhebt.



Alison Moyet:«Other», Cooking Vinyl. (Berner Zeitung)