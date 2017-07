Die Katze auf dem Pferd

Campino scheint die Farbe Rot zu mögen. Der Wallach zieht mit den Zähnen an Kerstin Ibalds rotem T-Shirt und beisst schliesslich sogar ein Loch in den Stoff. Doch die Musicaldarstellerin lacht nur und sagt: «Da hat wohl jemand Hunger!» Ibald, die in der diesjährigen Produktion der Thunerseespiele, «Cats», die Glamourkatze Grizabella mimt, hat ein Herz für Pferde. Entsprechend gut hat sie es mit ihrer Unterkunft in Thun getroffen: Sie lebt bei Ursula und Serge Lanz auf deren Pferdehof.

Klavier statt Reiten

Bereits als Kind besuchte Kerstin Ibald Reitunterricht. «Der musste dann aber den Klavierstunden weichen», erklärt die gebürtige Deutsche. Bald kam Gesangsunterricht dazu, ab 1998 studierte sie am Wiener Konservatorium. Anschliessend wurde Ibald Musicaldarstellerin, spielte Hauptrollen unter anderem in «Elisabeth», «Footloose», «Rebecca» und dem «Dschungelbuch». Auch als Grizabella trat sie bereits auf: vergangenes Jahr an den Luisenburg-Festspielen.

Im Sommer 2015 wurde Ibald bei den Thunerseespielen für die Rolle der Lady Capulet im Musical «Romeo und Julia» engagiert und suchte für jene Zeit eine Unterkunft in der Region. Über eine Schauspielkollegin hörte sie vom Hof der Familie Waldmeier, auf dem Ursula und Serge Lanz-Waldmeier leben. Wenig später zog die pferdebegeisterte Ibald bereits dort ein.

«Wir tun gern etwas Gutes»

«Mit Kerstin hat es von Anfang an gepasst», sagt Ursula Lanz, die seit über dreissig Jahren die Reitschule «Ben Hur» an der Rütlistrasse 39 A betreibt und acht Pferde besitzt. Seit 2012 beherbergen sie und ihr Mann, der Thuner Stadtrat Serge Lanz, jeden Sommer Schauspielerinnen und Sänger der Thunerseespiele auf ihrem Hof. Dazu kam es, weil Serge Lanz 2010 und 2011 selbst im «Musical & Christmas»-Chor der Thunerseespiele mitsang.

«Es wurden damals Unterkünfte für Musicaldarsteller gesucht. Platz haben wir ja, und wir tun gern etwas Gutes», sagt Lanz. Moderatorin Kiki Maeder sei vor fünf Jahren einer der ersten Gäste auf dem sogenannten Ponyhof der Lanzes gewesen, als sie in ­«Titanic – Das Musical» mitspielte. Seither wohnen jedes Jahr vier bis fünf Personen in dem Haus mit Garten, das neben dem Wohnhaus der Familie Lanz-Waldmeier auf dem Areal Platz findet.

Noch nie negative Erfahrungen

«Es ist auch schon vorgekommen, dass ich drüben in die Küche gekommen bin und da sieben Personen gekocht haben, von denen keine einzige hier gewohnt hat», erzählt Ursula Lanz und schmunzelt. Nach Partys oder Grillabenden sei es ausserdem keine Seltenheit, dass der eine oder die ­andere draussen auf einer Gartenliege übernachte.

Negative Erfahrungen haben Lanzes trotzdem noch nie gemacht. «Manche unserer Gäste sind kontaktfreudiger, andere ziehen sich gern mal zurück», sagt Ursula Lanz, «hier soll jeder sein dürfen, wie er ist.» Genau das schätzt auch Kerstin Ibald besonders an der Unterkunft bei der Familie Lanz: «Sie sind sehr offen, sind immer für einen Schwatz zu haben. Der kann fünf Minuten dauern oder auch mal zwei Stunden.»

Lernt sie bald Berndeutsch?

«Als ich dieses Jahr die Rolle der Grizabella bekommen habe, war es für mich keine Frage, dass ich wieder auf den Ponyhof ziehen werde», sagt Ibald, die laut Serge Lanz praktisch zur Familie gehört und in den vergangenen zwei Jahren auch mehrmals auf dem Hof zu Besuch war. In ihrer Freizeit nimmt sie bei Ursula Lanz Reitunterricht.

«Ich geniesse die Zeit auf dem Hof und bin gern und viel hier», sagt sie. Und nicht nur der Hof, sondern die ganze Region hat es der Sängerin und Schauspielerin angetan: «Egal, welches Stück gespielt wird, die Seebühne mit Blick auf die Berge ist einfach etwas Besonderes!»

Im kommenden Jahr wird das Abba-Musical «Mamma Mia» in Dialekt auf der Seebühne gespielt. «In der Rolle der Donna diese Lieder zu singen, wäre toll gewesen. Leider spreche ich aber kein Schweizerdeutsch», sagt Kerstin Ibald. Die Thunerseespiele werden deshalb 2018 ohne sie stattfinden. Da schaltet sich Ursula Lanz ein: «Das wäre doch kein Problem gewesen, ich kann dir Dialekt beibringen!» Vielleicht gibt es für Kerstin Ibald bei ihrem nächsten Besuch in Thun nicht nur Reit-, sondern auch Berndeutschstunden.

Die Thunerseespiele feiern mit dem Musical «Cats» am 12. Juli Premiere. Infos und Tickets gibt es unter www.thunerseespiele.ch. (Berner Zeitung)