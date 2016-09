Clowns quälen Olympioniken

Schneller, höher, weiter. Im Gleichschritt marschieren vier Athleten und eine Athletin unter dem strengen Blick zweier diktatorischer Clowns über die Bühne mitten in der Grossen Halle. An drei Seiten dieses schwarzen quadratischen Podests sitzen die Zuschauer und begutachten die vor Spannung strotzenden Körper der fünf Wettkämpferinnen und Wettkämpfer.

Doch hinter der steinharten Schale verbergen sich zerbrechliche Geschöpfe, die in einem perfiden Spiel der beiden Clowns Bonnie und Clyde gegeneinander ausgespielt werden. In ihrem zehnten Stück blickt die Gruppe Pink Mama Theatre hinter die schillernde Fassade der Sportwelt.

Hinter der steinharten Schale verbergen sich zerbrechliche Geschöpfe, die gegeneinander ­ausgespielt werden.

«Olympiade» basiert lose auf Samuel Becketts Einakter «Endspiel», was sich nicht nur an den Dialogen der beiden Clowns, die Pink Mama teils eins zu eins aus Becketts Drama übernehmen, sondern auch an deren körperlichen Merkmalen zeigt. So stakst Bonnie wie Becketts Clov mit steifen Schritten durch den Raum, während Clyde wie Becketts Figur Hamm im Rollstuhl sitzt. Intellektuell kommt das Publikum zwischendurch etwas ins Schwitzen.

Körperlich jedoch leidet es mit den Tänzern, die minutenlang in gnadenlosen Positionen verharren, mit. Ob diesem ständigen Kampf zwischen Schweiss und Adrenalin, Triumph und Niederlage, huscht den Zuschauern auch immer wieder ein Lächeln übers Gesicht.

Nackte Pobacken

Körper, Sexualität und Geschlechteridentitäten: Pink Mama Theater bringen ihre gängigen Themen auch in «Olympiade» unter. Hautenge Kostüme, nackte Pobacken und sich räkelnde Männer in Frauenschuhen brechen mit gewohnten Spielregeln. Schliesslich werden zwei der Athleten wegen Homosexualität disqualifiziert. Pink Mama überspannen den Bogen aber nicht, sondern üben anregende Kritik an einer normierten Gesellschaft.

Nach einem etwas faden Startschuss gewinnt das Stück spätestens dann an Schlagkraft, wenn die Tänzer auf der Bühne ihre Muskeln spielen lassen. Je länger der Abend, desto mehr kommen die sieben Darsteller, die gekonnt Tanz, Schauspiel und Gesang vermischen, auf Trab.

Mit der blutrünstigen Schlussszene trifft das Ensemble in der Zielgeraden nicht ganz ins Schwarze. Und doch dürfen Pink Mama Theatre nach diesem hundertminütigen Marathon das Siegertreppchen ersteigen. Applaus!

Nächste Aufführungen:Donnerstag und Freitag, 19.30 Uhr, Grosse Halle der Reitschule, Bern.

(Berner Zeitung)