Bieler werden zu Kunst

Robert Walser (1878–1956) war ein Sohn Biels. Und er war ein passionierter Spaziergänger und Sammler kleiner Beobachtungen und Begegnungen. Thomas Hirschhorn tut es ihm nun nach. Für die Schweizerische Plastikausstellung 2018 plant der international bekannte Künstler ein gross angelegtes Projekt mit dem Titel «Robert Walser Skulptur». Am Beginn dieses Projekts stehen zahlreiche Begegnungen in Walsers Heimatstadt.

Werk entsteht aus Begegnungen

Der Berner Thomas Hirschhorn zählt zu den profiliertesten Künstlern der Schweiz. In seinen Installationen setzt er sich mit gesellschaftlichen und poli­tischen Fragen auseinander. Dabei bezieht der Künstler gern andere Menschen in die Projektarbeit mit ein. Für sein Gramsci-Monument, das er 2013 in New York realisiert hat und das sich mit dem marxistischen Philosophen Antonio Gramsci auseinandersetzt, arbeitete er mit Menschen verschiedener Altersgruppen und ethnischer Zugehörigkeit aus der Bronx zusammen.

Auch für seine «Robert Walser Skulptur» strebt Hirschhorn die Interaktion mit Menschen aus dem nicht künstle­rischen Feld an. In Vorbereitung auf das Projekt stellt Hirschhorn «Feldforschungen» an. Der Begriff, den Sozialwissenschaften entlehnt, bezeichnet eine Form der Erkundung gesellschaftlicher Zustände und Prozesse. So möchte Hirschhorn kopfüber in die Bieler Bevölkerung und ihr alltägliches Leben eintauchen. Eine ganze Woche lang traf er Ende November Sportler und Kunstschaffende, Gassenarbeiter und Musiker, im Schwingclub Biel sprach er ebenso vor wie bei der örtlichen Sektion des Schweizer Alpen-Clubs. Weitere Feldforschungsaufenthalte folgen 2017.

Ein walserscher Blick

Aus der Zusammenarbeit mit all diesen Personen und Persönlichkeiten soll, so Thomas Hirschhorn, ein «über die Stadt verteiltes Ereignis» entstehen, das mit Robert Walser zu tun hat. Dabei geht es Hirschhorn, der seit Jahren in Paris lebt, nicht um einen nostalgischen Blick auf Walser. Vielmehr sucht er mit seiner Arbeit nach der Aktualität des walserschen Blicks auf die Welt in seiner Heimatstadt Biel. (Berner Zeitung)