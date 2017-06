Alles andere als leer

Exorbitante Preise, Gäste, die sich mit 40'000 Franken teuren Handtaschen den Weg durch die Massen bahnen, bedeutungsschwangere Gespräche über Kunstinhalte: Es ist ein Leichtes, sich über die weltweit wichtigste Kunstmesse zu mokieren. Doch das wird der Art Basel nicht gerecht.

Natürlich, in erster Linie wird hier Geld umgesetzt. Sehr viel Geld. Und es fehlt der intellektuelle Anstrich: Massenhaft wird auf engem Raum präsentiert, die Anordnung scheint beliebig. Mehr ist mehr, was nicht heisst, dass die ausgestellten Arbeiten sinnleer sind und dem reinen Investment dienen. Im Gegenteil.

Versammelt sind auf dem Messegelände Basel während einer Woche Meisterwerke der weltbedeutendsten Kunstschaffenden. Von verstorbenen klassischen Meistern wie Pablo Picasso oder Marc Chagall, von Minimalisten wie Donald Judd oder Richard Serra oder von Pop-Art-Künstlern wie Andy Warhol oder Roy Lichtenstein. Aber auch von Gegenwartskünstlern. Und die haben eine Menge zu sagen. In den Galerienständen, vor allem aber in der Parallelausstellung «Art Unlimited» sind sie mit kritischen, von der Weltlage beeinflussten Werken präsent.

Tragische Schicksale

Die Installation «Leck» des deutschen Künstlerkollektivs Fort befördert eine leere Schlecker- Verkaufs­stelle in den Ausstellungsraum. Es ist ein Mahnmal, das an die Grenzen der Konsumgesellschaft erinnert: 2012 nahm die Karriere des deutschen Unternehmers Anton Schlecker ein unrühmliches Ende, das zum Schliessen sämtlicher Filialen der Drogeriekette führte und rund 50'000 Mitarbeiter auf die Strasse stellte. Die blanken Verkaufsregale könnten aber ebenso gut das Resultat von Hamsterkäufen sein. Zucker, Mehl, Kaffee – alles vorsorglich gebunkert in Anbetracht eines Atomangriffs oder eines Blackout.

An das Schicksal von Migranten, die über gefährliche Seewege flüchten müssen, erinnert «Messages from the Atlantic Passage» der Britin Sue Williamson. Von der Decke hängen unzählige, mit Erde gefüllte Flaschen, verfangen in Fischernetzen. Flaschenpost, die nie ankommen wird. Mitteilungen, die nie jemand lesen wird.

Konkret will die Künstlerin an die Schicksale afri­kanischer Sklaven erinnern, die zwischen 1525 und 1866 nach Amerika verschifft wurden – 12,5 Millionen an der Zahl.

Für eine feministische Position im Trump-Zeitalter sorgt Sylvie Fleury. Den ausgestellten 1967er Buick Skylark, der Inbegriff eines Prollfahrzeugs, fuhr die Genfer Künstlerin selbst mehrere Jahre. Nun steht der virile Traum auf vier Rädern in der «Art Unlimited» und verweist mit allerlei Kram auf die weibliche Besitzerin: eine Blumenkette ziert das Steuerrad, Modehefte liegen auf dem Beifahrersitz. Fast übersehen geht die überfahrene Puderquaste, die in Scherben vor dem Wagen liegt und eine tragische Geschichte andeutet.

Versöhnliche Statements

Diese politischen Statements stimmen versöhnlich mit dem überkandidelten Kunstmarkt, dessen Preisexplosionen vom britischen Künstler Damien Hirst seit Jahren ad absurdum geführt werden. Selbstredend ist Hirst ebenfalls an der Art vertreten, mit seinen in Formaldehyd eingelegten Fischkadavern. Er und 4000 weitere Künstlerinnen und Künstler, deren Werke Art-Besucher ab 50 Franken pro Tag bestaunen können — ein durchaus demokratischer Aspekt, den man diesem auch als «grösstes temporäres Museum» bezeichneten Giga-Event nicht absprechen darf.

Demokratisch ist auch die Performance «Cooking the World» Subodh Guptas. In einem aus gebrauchten Aluminiumtöpfen gefertigten Haus bekocht der indische Künstler Art-Besucher. Dort sitzen sie also zusammen, Reiche und Arme, Menschen verschiedener Nationalitäten und Ethnien, vereint durch ein gemeinsames Mahl. Ein integrativer Akt, aber auch ein Spiel mit sozialer Ausgrenzung: Jene Besucher, die keinen Platz ergattern können, blinzeln als Zaungäste zwischen den Töpfen hindurch und versuchen, einen Blick auf Gupta zu erhaschen. Ein flüchtiger Moment inmitten nachhallender Kunst. (Stefanie Christ)

(Berner Zeitung)