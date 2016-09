Klassiker der Woche: Von der Bäckerei auf die Bühne

Ob wohl «mein kühnster Wunsch, mein einzger, sich erfüllt»? Das fragt der Protagonist in Hugo Wolfs Mörike-Vertonung «An die Geliebte». Der Tenor Ilker Arcayürek, der das Lied hier singt, dürfte derzeit zufrieden sein in Sachen Wunscherfüllung, jedenfalls was die Karriere anbelangt. Vom Magazin «Opera Now» wurde er kürzlich unter den zehn erfolgreichsten Nachwuchssängern aufgelistet. Beim renommierten BBC-Wettbewerb hat er es ins Finale geschafft. Und nun hat er – unter anderem mit der hier gezeigten und im Duo mit der Pianistin Fiona Pollak präsentierten Interpretation – den mit 15'000 Euro dotierten ersten Preis beim Hugo-Wolf-Liedwettbewerb in Stuttgart gewonnen.

Arcayürek wurde 1984 in Istanbul geboren und wuchs in Wien auf – als Sängerknabe, natürlich. Und doch war seine Karriere nicht ohne Umwege. Ursprünglich wollte er Pianist werden, gab das aber auf, weil die Lust am Üben nicht übermässig gross war. Singen habe er sich einfacher vorgestellt, hat er einmal in einem Interview erzählt; aber fürs Studium fehlte zunächst das Geld. Arcayürek arbeitete in einer Bäckerei und in einem Callcenter, oft in Nachtschichten, sodass zumindest der Nachmittag für die Musik zur Verfügung stand.

Goldene Stimme



Musik, das hiess für ihn immer schon: Oper einerseits, Lied andererseits. Seine Karriere verläuft doppelspurig auf Bühnen und in Konzertsälen – wobei er sich stimmlich durchaus treu bleibt. Dass er in der Oper nicht zu den Brülltenören gehört, sondern seine lyrischen Qualitäten selbst gegen ein lautes Orchester verteidigt, hat auch das Zürcher Publikum erlebt, etwa in Janaceks «Aus einem Totenhaus»: Arcayürek hat in diesem Vielpersonenstück als Aljeja bleibenden Eindruck hinterlassen – als einer, der sich den Grausamkeiten des dargestellten Gefangenenlagers ebenso entzieht wie den Klangmassen, die der Dirigent Ingo Metzmacher entfesselt hat.

Damals war Arcayürek im Internationalen Opernstudio (IOS), dessen Mitglieder gern auch für kleinere Rollen auf der grossen Bühne eingesetzt werden. Mittlerweile hat er ins Ensemble des Staatstheaters Nürnberg und zu den grossen Partien gewechselt: zu Rodolfo in Puccinis «La Bohème» etwa, oder zu Don Ottavio in Mozarts «Don Giovanni». Auch im Lied- und Konzertbereich sind die Bühnen illuster geworden: Das Debüt in der Londoner Wigmore Hall steht bevor, ebenso jenes im Amsterdamer Concertgebouw.

Da wird er brauchen können, was er im Finale des Hugo-Wolf-Wettbewerbs gezeigt hat: die «goldene» Stimme, die ihm das «Opera Now Magazine» attestiert, den sensiblen Umgang mit dem Text, die lichte Höhe. Und die Fähigkeit, auch dann nicht die Nerven zu verlieren, wenn plötzlich alles schnell geht.

