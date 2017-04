Wer hat Angst vor dem kleinen schwarzen Mann?

«Die Geschichte der Negros in Amerika», sagt Samuel L. Jackson, «ist die Geschichte von Amerika. Es ist keine schöne Geschichte.» Jackson ist nur die Stimme, die Worte stammen von James Baldwin, dem schwulen ­afroamerikanischen Schriftsteller und Bürgerrechtler, jenem kleinen Mann mit grossem Geist, der sich zeitlebens gegen die Unterdrückung der Schwarzen in seiner Heimat eingesetzt hat. 1987 ist er 63-jährig gestorben.

Sein unvollendetes, unveröffentlichtes 30-seitiges Manuskript «Remember the House» hat nun dem haitianischen Regisseur Raoul Peck als Basis für diesen Dokumentarfilm gedient: «I Am Not Your Negro», koproduziert von der Genfer Firma Close Up, war für einen Oscar als bester Dokumentarfilm nominiert, musste die Trophäe aber «O. J.: Made in America» überlassen.

Baldwins Essay handelt von seinen Aktivistenfreunden Malcom X, Martin Luther King und Medgar Evers, die zwischen 1963 und 1969 Attentaten zum Opfer fielen. Der Film verflicht jene Textpassagen, vorgetragen vom unsichtbaren Samuel L. Jackson, mit Archivaufnahmen über Auftritte von Baldwin, mit Unruhen damals und Unruhen heute. Jacksons Stimme ist tief und lastet etwas bleiern über den 90 Filmminuten, doch Grund zu Leichtfüssigkeit bietet der Stoff ja auch nicht.

Lüge des Westens

Es ist die Klarheit in den Worten Baldwins, die diese Schwarz-Weiss-Welt endgültig demaskiert. Farbe kommt einzig ins Spiel, wenn im heftigen Kontrast zur «bodenlosen emotionalen Armut», wie sie Baldwin in Amerika konstatiert, Schauspielerin Doris Day auftaucht oder andere weisse Menschen über die Wiesen hüpfen und den neuen Wohlstand und sich selbst feiern. Dabei, so sagt die Stimme aus dem Off, sind alle Nationen des Westens in einer Lüge gefangen – die Lüge ihres angeblichen Humanismus: «Der Westen hat keine moralische Autorität.»

Werk von Raoul Peck

Der Film ist eine formal brillante Collage, die der brillanten Gedankenwelt von Baldwin den verdienten Rahmen bietet. Doch in erster Linie ist das Werk von Raoul Peck, von dem ab dem 11. Mai auch der Spielfilm «Der junge Karl Marx» in den Kinos läuft, ein grundpolitischer Beitrag.

Der 1953 geborene Filmemacher sagte in einem Interview, er wollte den Fehler vermeiden, einen Film nur für Schwarze oder gegen Rassisten zu machen. Stattdessen möchte er die grosse, achtlose weisse Mehrheit wachrütteln.

«I Am Not Your Negro» ist tatsächlich ein wuchtiger Weckruf: Nichts Neues wird da zwar erzählt, aber wer die Bilder der jüngsten Unruhen und Debatten sieht, der weiss: Der Beitrag hat unbedingt Platz, denn diese unschöne Geschichte ist noch nicht zu Ende.

«I Am Not Your Negro» läuft ab Donnerstag im Kino. (Berner Zeitung)