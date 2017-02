Mit halber Kraft unterwegs

Er hat ein zu grosses Herz, nicht nur im übertragenen Sinn, sondern ganz real: Der schlaksige Gardner (Asa Butterfield) ist als Sohn einer Astronautin auf dem Mars geboren. Und dort soll der Teenager, dessen Mutter bei der Geburt starb, bleiben. Denn seine Organe wären der Erdanziehungskraft nicht gewachsen, meint der Mars-Besiedelungs­leiter Nathaniel (Gary Oldman). Wobei dieser Nathaniel aus Angst vor Skandalen gleich die ganze Existenz von Gardner vertuscht.

Chatten vom Mars

Der halbwüchsige Marsianer ist jedoch, was ausgesperrte Sonderlinge in solchen Filmen meist sind: neugierig, erfinderisch, vielleicht sogar verliebt. Jedenfalls chattet Gardner ausgiebig mit der ebenfalls elternlosen Tulsa (Britt Robertson), die irgendwo in Colorado haust. Hat da jemand Fernbeziehung gesagt?

Nun, dabei bleibt es in «Den Sternen so nah» zwar nicht, aber bis zum ersten Treffen auf der Erde verstreicht eine geschlagene Filmstunde. Was nun? Regisseur Peter Chelsom und Drehbuch­autor Allan Loeb entscheiden sich, das ungleiche Teeniepaar nach Gardners verschollenem Vater suchen zu lassen und ihnen dabei Nathaniel sowie Gardners Ersatzmutter (Carla Gugino) hinterherzuhetzen.

Da sind wir dann mitten in einer Science-Fiction-Road­movie-Action-Romanze. Und die könnte durchaus so aufregend sein wie die spektakuläre USA-Landschaft oder die raubeinige Tulsa am Steuer – jedenfalls aus Sicht von Gardner, der das alles zum ersten (und vielleicht letzten) Mal erlebt. Aber eben: das schwache Herz, die schwachen Knochen.

In den USA gefloppt

Die schlechte Verfassung trifft auch auf den Film zu: Angefangen beim unglaubwürdigen Echtzeitchat zwischen Mars und Erde bis zur hingemurksten Seelenverwandtschaft der ungleichen Teenager passt da wenig zusammen. Ganz zu schweigen von der Reise durch halb Amerika, die offenbar niemanden ermüdet oder auf die Idee kommen lässt, mal nach Tulsas Herkunft zu fragen.

Dass bei den zahlreichen Erde-Mars-retour-Trips finanzielle Aspekte ebenfalls keine Rolle spielen, verwundert schliesslich kaum noch. Die Quittung für ­solche Versäumnisse erhielt «Den Sternen so nah» kürzlich an den US-Kinokassen: Der 30 Millionen Dollar teure Film spielte am Startwochenende nur 4 Millionen ein. (Berner Zeitung)