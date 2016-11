Kleine Jungs, grosses Kino

Die kleine Boutique in Brooklyn scheint wie ein Relikt aus einer besseren Zeit. Leonor (Paulina Garcia), eine aus Chile stammende alleinerziehende Mutter, kann sich die Ladenmiete nur leisten, weil sie mit dem alten Mann befreundet war, dem das Haus gehörte. Nach seinem Tod zieht jetzt aber dessen Sohn Brian samt Familie ein und damit auch die unbarmherzige Gegenwart.

Brian (Greg Kinnear) und seine Frau Kathy (Jennifer Ehle) verlangen plötzlich das Dreifache an Miete, was für Leonor den Ruin bedeuten würde. Aber so einfach lässt sich die toughe, scharfzüngige Frau nicht vertreiben. Sie kämpft gegen die Gesetze der Gentrifizierung und für ihren Traum.

So ähnlich hätte wohl Hollywood die Geschichte von «Little Men» inszeniert. Womöglich mit Julia Roberts, in jedem Fall aber mit klar verteilten Rollen. Bei Regisseur Ira Sachs («Love Is Strange») ist das anders. Er beschreibt den Konflikt aus der Perspektive zweier Dreizehnjähriger.

Jake, der eher introvertierte Sohn der neuen Vermieter, träumt davon, Maler zu werden. Leonors Sohn Tony dagegen ist ein charismatischer Draufgänger. Aber auch er hat eine künstlerische Ader. Schauspieler möchte er werden, wie sein Vorbild Al Pacino. Ironischerweise eifert er damit zugleich Jakes Vater nach, dem als Schauspieler der grosse Durchbruch jedoch ebenso wenig gelungen ist wie Jakes Mutter als Psychologin.

Für beide bedeutet der Umzug von Manhattan nach Brooklyn auch ein Scheitern. Sachs vermeidet es, sie in die Ecke der bösen Miethaie zu stellen. Auch sie sind vom Leben gezeichnet, von den Umständen getrieben, auf die Einnahmen angewiesen.

Die zwei Jungs, Jake und Tony, wollen von all dem nichts wissen. Sie ziehen durch die Parks, träumen von Mädchen und davon, zusammen auf die Kunstschule zu gehen. Irgendwann aber können sie den Streit der Erwachsenen nicht länger ausblenden. Theo Taplitz und Michael Barbieri ergänzen sich wunderbar in den Rollen der ungleichen Freunde. Vor allem Barbieri strahlt eine enorme Präsenz aus. Wenn einige ihn aber jetzt schon mit Al Pacino oder Robert De Niro vergleichen, erscheint das doch verfrüht.

«Little Men» ist nicht bigger than life, es ist life. Aber Ira Sachs beweist, dass auch das grosses Kino sein kann. Ohne sich auf eine Seite zu schlagen, erzählt er eine mitreissende, zärtliche, warmherzige Geschichte mitten aus dem Leben. Dabei konfrontiert er mit leichter Hand, in wunderschön verträumten Bildern die Welt, wie sie ist, mit der, wie sie sein könnte. (Berner Zeitung)