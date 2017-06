Gesunde Herzen und kranke Seelen

Eines Nachts kommt die Mutter des 9-jährigen Massimo in dessen Zimmer. Sie deckt ihn zu, küsst ihn und wispert ihm «Fai bei so­gni» ins Ohr, hab schöne Träume. Anschliessend verlässt sie den Raum, schliesst die Tür und springt aus dem 5. Stock in den Tod. Damit beginnt für Massimo eine Leidenszeit, die von besonders perfider Natur ist: Den Verlust muss er ertragen, die Wahrheit darf er nicht erfahren. Zuerst sagt man ihm, seine Mama sei im Spital. Erst als er sie unbedingt besuchen will, fasst sich der Pater ein Herz und erzählt ihm eine Geschichte von Engeln und dem Paradies.

Später, als Massimo von seinem Vater endlich eine Erklärung für das Fortbleiben seiner Mutter verlangt, setzt sich dieser neben den Sohn auf den Bettrand und meint mit finsterer Miene ­lediglich: «plötzliche Herzattacke». Für mehr als eine kurze Umarmung reicht die Zeit nicht.Rund 30 Jahre später hat Massimo während einer Panikattacke den Eindruck, sein Herz explodiere und er sterbe. Er wählt den Notruf. Die Ärztin rät ihm, vor den Spiegel zu stehen und sich auf seinen Atem zu konzentrieren.

Verhockt und verstockt

Die italienische Regielegende Marco Bellocchio hat sich für sein 45. Werk keinen fröhlichen Stoff ausgesucht, sondern den autobiografischen Roman des Journalisten Massimo Gramellini. In Italien war dieser ein Bestseller. Es ist das psychologische Kollektivversagen eines stockkonservativen Familienumfelds, das Bellocchio hier an den Pranger stellt.

Er tut das mit Bildern, die zeigen, was nicht ist (etwa wenn Massimo liegt und nichts tut – und das tut er oft), mit wiederkehrenden Motiven, die als Kon­trastmittel offenlegen, wie verhockt und verstockt alles ist: Die Unbeschwertheit der Startsequenz, als Massimo mit der Mutter durch die Stube tanzt, kehrt kurz zurück, als er als Erwachsener zur Familienfeier der Ärztin eingeladen wird und sich dort in einem Akt der inneren Befreiung auf einen Tanzrausch einlässt.

Mutter und Sohn in glücklichen Zeiten: In «Fai bei sogni» verschwindet die Mutter des 9-jährigen Massimo urplötzlich aus dessen Leben. Bild: Simone Martinetto/zvg

Hauptsächlich und beiläufig

Der etwas zu lang geratene Film lässt einen trotz der dramatischen Thematik einigermassen unbetroffen zurück. Valerio Mastandrea, der den erwachsenen Massimo spielt, erinnert äusserlich an Michael Fassbender. Leider aber fehlt ihm dessen Temperament, was sich auf den ganzen Film auswirkt: Zur Hauptsache und doch etwas beiläufig zeigt Bellocchio, wie sich Massimo als talentierter Journalist durch das Erwachsenenleben schlängelt, ohne sein Trauma auch nur annähernd überwunden zu haben.

Trost findet er erst durch die Begegnung mit besagter Ärztin, die von der herausragenden Bérénice Bejo («The Artist») dargestellt wird. Diese bringt so viel Schwung mit, dass ihre Liaison wenig glaubhaft erscheint – und im Kontrast deutlich macht, was diesem Film so fehlt.

«Fai bei sogni» läuft ab Donnerstag im Kino. (Berner Zeitung)