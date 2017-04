Die Unsympathischen

Sie strampeln sich ein halbes Leben lang ab, ohne Erfolg. Doch sie wissen: Es braucht Ausdauer, um den grossen Wurf zu landen, eine überzeugende Strategie, Glück und positives Denken. Kenny Wells (Matthew McConaughey) und Ray Kroc (Michael Keaton) sind Machertypen mit Visionen so hart wie Beton.

Und beide Figuren sind in der Realität verankert: Kroc zog in den Fünfzigerjahren die kalifornischen McDonald-Brüder eiskalt über den Tisch und baute deren Schnellimbiss zur internationalen Franchisekette aus. Wells’ Figur ist von der Rohstoffhandelsfirma Bre-X inspiriert, die in den Neunzigerjahren einen der grössten Börsenskandale Kanadas aus­löste.

Schief und schmierig

Jetzt kommen diese zweifelhaften Heldengeschichten ins Kino, und es gilt, von charismatischen Schurken vergangener Tage endgültig Abschied zu nehmen: Gordon Gekko in «Wall Street»? War ein eleganter Haifisch mit Hosenträgern. Leonardo DiCaprio in «The Wolf of Wall Street»? Ein gut aussehender Emporkömmling mit Überzeugungskraft.

Die Helden von «Gold» und «The Founder» sehen anders aus: Matthew McConaughey trägt Halbglatze, Schmerbauch, schiefe Zähne und ein schmieriges Grinsen zur Schau, während ­Michael Keatons Mimik in Nahaufnahme an ein nervöses Huhn erinnert. Abstossender gehts nicht, mehr Overacting auch nicht.

Trailer «The Founder» Quelle: Youtube.com/KinoCheck

Warum sollte man sich dennoch auf diese Figuren einlassen? Weil sie nicht nur aktuelle Egozentriker wie Donald Trump spiegeln, sondern auch auf die Ursprünge jener Profitgeier, ­Optimierungsfetischisten und Wachstumsanbeter verweisen, die den aktuellen Turbokapitalismus erst ermöglicht haben.

«The Founder» von John Lee Hancock zeigt den Milchshakemaschinen-Verkäufer Ray Kroc, wie er in seiner Existenzkrise eine Schallplatte über positives Denken auflegt. Da flattert überraschend eine Bestellung der Burgerbrater Mac und Dick McDonald (John Carroll Lynch, Nick Offerman) rein.

Und Kroc weiss instinktiv, dass er jene Goldgrube gefunden hat, auf die er sein Leben lang gewartet hat. In der Folge trickst Kroc die auf Fertigungsstandards und Qua­litätsprodukten beharrenden McDonalds aus, schüttet Whisky in sich rein, hintergeht seine Frau (Laura Dern) und probt schliesslich vor dem Spiegel eine Rede, in der er selbst über positives Denken referiert.

Die Hauptfigur in Stephen Gaghans «Gold» verhält sich ähnlich: Der Schatzsucher Kenny Wells (McConaughey) vernichtet ebenfalls Whisky in rauen Mengen und hält salbungsvolle Reden vor dem Spiegel. Zudem versetzt er den Schmuck seiner Gattin (in «The Founder» verpfändet Kroc das Eigenheim), um einer Rauscheingebung zu folgen: In Indonesien will Wells mit einem zweifelhaften Geologen (Edgar Ramirez) Goldadern ausbeuten.

Und siehe da, nach entbehrungsreicher Suche wird man tatsächlich fündig, die Börsenkurse in New York gehen durch die Decke. Ob das Gold echt ist, interessiert niemanden mehr.

Manipulation und Hinterlist

Helden und Schurken – seit je lebt das Kino von Figuren mit unterschiedlichen Wertvorstellungen. Die einen wachsen moralisch über sich hinaus, die anderen laben sich an ihrer eigenen Niedertracht. Kompliziert wird es, wenn beide Typen in derselben Person wohnen wie in «Gold» und «The Founder».

Diese Filme führen im Prinzip den klassischen amerikanischen Selfmademan vor, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Letzteres gelingt jedoch nur, wenn er dafür andere hineinstösst. Konkret: Ray Kroc schafft es zwar, gegen alle Widerstände eine Imbisskette von Weltruf zu formen.

Handkehrum sehen sich die McDonald-Brüder auf Betreiben von Kroc gezwungen, das «McDonald’s»-Schild über ihrem eigenen Lokal abzuhängen. Das ist Lob und Perversion des amerikanischen Traums in einem.

Nichts Nachahmenswertes

Nur: An den amerikanischen Kinokassen und bei den Oscars kamen «The Founder» und «Gold» nicht gut an. Sicher, es gibt subtilere Filme. Und vielleicht hätten diese Werke besser funktioniert, wenn sie vor oder nach der Regentschaft von Trump in die Kinos gekommen wären.

Bei «Wall Street» war das anders: Gordon Gekko traf damals den Nerv der Yuppie-Zeit, viele wollten seinem Motto «Greed is good» nacheifern. Diese Qualität fehlt Ray Kroc und Kenny Wells. Sie verkörpern nichts Nachahmenswertes mehr, sondern stehen ausschliesslich für die negativen Spiralwirkungen ihres rücksichts­losen Wirtschaftens. Gerade deshalb sollte man sich diese Filme anschauen.

«Gold»: ab 13. April im Kino. «The Founder»: ab 20. April im Kino. (Berner Zeitung)