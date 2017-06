Der Revolutionär

Sein Leben begann im Gefängnis und endete an einer Kreuzung in Las Vegas. Morgen Freitag wäre sein 46. Geburtstag. Doch Tupac ist seit 21 Jahren tot. Er sass auf dem Beifahrersitz eines schwarzen BMW, 7. September 1996, als wieder einmal auf ihn geschossen wurde, über zehn Schussverletzungen zählten die Ärzte diesmal, eine Woche lang kämpften sie um sein Leben. Tupac Amaru Shakur, die afroamerikanische Rap-Legende, war 25 Jahre jung, als er seinen letzten Kampf verlor.

So endet «All Eyez on Me», «alle Augen auf mich», der lange Spielfilm über das kurze Leben von Tupac, ein Leben wie ein einziger Kampf. Und ein Film, dem es in seiner chronologischen Erzählung dieses Lebens gelingt, Ursprünge und Ursachen zu zeigen, die zu erwarten waren, die dem Milieu und seiner Hauptfigur aber eine solche Profilschärfe verleihen, dass die zunehmende Intensität der Geschehnisse immer gut gebettet bleibt und somit nicht ermüdet, sondern fasziniert. Fans dürfen sich auf ein Biopic freuen, das seinen Helden (gespielt von Demetrius Shipp Jr.) als grossen Künstler und Kämpfer feiert, der seine Wucht nicht immer intelligent einsetzt.

Fataler Umzug

Am Ende ist er Opfer, zwischendurch ist er Täter, da lässt auch Benny Boom, der 45-jährige Regisseur mit grosser Affinität zum US-Rap, keine Zweifel offen. Die Rollen wechseln schnell in diesen Thug-Lives (Ganovenleben) der 1990er-Jahre, aus Freundschaft wird bald Feindschaft, aus Leben Tod. «Life’s a bitch and then you die», singt Nas, ein anderer grosser Rapper jener Epoche, der sich schnell mit Tupac anfreundet und ebenso schnell zu seinem Feind wird.

Es war nur ein Konflikt im grossen West Coast vs. East Coast Beef, wie die Fehde zwischen den Hip-Hop-Zentren dieses Jahrzehnts hiess. Mittendrin: Tupac, zum Star geworden in Kalifornien, geboren in New York City als Sohn einer Frau, die kurz vor der Geburt erst das Gefängnis verlassen kann. Als Mitglied der Black-Panther-Bewegung kämpft Afeni Shakur gegen die Unterdrückung der Schwarzen, als alleinerziehende Mutter für ein friedliches Leben in schwierigen Verhältnissen.

Tupacs Vater ist fort, der Stiefvater sitzt im Gefängnis. Mutter Afeni, voller Feuer in den Augen, wunderbar gespielt von Dunia Gurira, erklärt dem kleinen Tupac: «Dein Stiefvater ist ein Revolutionär.» Tupac hört, versteht und erwidert: «Ich werde ein Revolutionär sein.»

Als er 15 ist, zieht die Klein­familie nach Baltimore, wo er glückliche Tage erlebt und seine Liebe zur Literatur, zum Theater und zum Rap entdeckt. Doch nach nur zwei Jahren folgt der nächste, letztlich fatale Umzug. Tupacs Widerstand ist gross und zwecklos: Die Arbeit suchende Mutter vermutet das Glück an der Westküste.

Eindringliche Inszenierung

Manchmal etwas ausufernd, aber eindringlich inszeniert Benny Boom, wie der erneut entwurzelte Tupac zuerst Zuflucht, dann Startum findet in der Gangster-Rap-Szene, wo Worte wie Waffen sind, aber echte Waffen nicht ersetzen; er zitiert gerne Shakespeare, doch jedes fünfte Wort ist «motherfucker», und auf der Strasse türmen sich die Toten.

Und, ach, Afeni, die «dear mama», wie Tupac sie im Album «Me Against the World» würdigt: Erst macht sie ihren Sohn zum Black Leader, dann warnt sie ihn vor den Gefahren. Da war es schon zu spät. Der Mord an Tupac wurde nie aufgeklärt.

«All Eyez on Me» läuft ab heute im Kino. (Berner Zeitung)