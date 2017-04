Cannes schenkt sich eine Revolution

Die Wettbewerbsfilme

Fatih Akin: Aus dem Nichts (mit Diane Kruger)



Noah Baumbach: The Meyerowitz Stories (mit Adam Sandler, Emma Thompson, Ben Stiller, Dustin Hoffman)



Bong Joon-Ho: Okja (mit Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal – zum Trailer)



Robin Campillo: 120 battements par minute (mit Adèle Haenel)



Sofia Coppola: The Beguiled (mit Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst – zum Trailer)



Jacques Doillon: Rodin (mit Vincent Lindon – zum Trailer)



Michael Haneke: Happy End (mit Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz)



Todd Haynes: Wonderstruck (mit Julianne Moore, Michelle Williams)



Michel Hazanavicius: Le Redoutable (mit Louis Garrel, Bérénice Bejo – zum Trailer)



Hong Sang-soo: The Day After



Naomi Kawase: Radiance



Yorgos Lanthimos: The Killing of a Sacred Deer (mit Nicole Kidman, Colin Farrell)



Sergei Loznitsa: A Gentle Creature



Kornel Mundroczo: Jupiter's Moon



François Ozon: L'Amant Double (mit Marine Vacth, Jérémie Rénier, Jacqueline Bisset – zum Trailer)



Lynne Ramsay: You Were Never Really Here (mit Joaquin Phoenix)



Benny & Josh Safdie: Good Time (mit Jennifer Jason Leigh, Robert Pattinson)



Andrey Zvyagintsev: Loveless