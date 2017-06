Joko und Klaas räumen die Manege

Sie betranken sich vor Millionenpublikum mit Wodka, sperrten Weltstars in einen Keller und sprengten mit einem Streich die Verleihung der Goldenen Kamera: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben mit ihrer Late-Night-Show «Circus Halligalli» Massstäbe in Sachen junger Fernsehunterhaltung gesetzt. Doch nach der neunten Staffel ist Schluss: Morgen Dienstag läuft die 136. und letzte Ausgabe der Unterhaltungsshow.

Warum aber räumt das Kultduo, eine Art Max und Moritz des Privatfernsehens, die Manege des Wahnsinns? «Wir wollen aufhören, wenn es am schönsten ist», sagt Joko Winterscheidt wenig originell. Klaas Heufer-Umlauf deutet an, dass es womöglich Abnutzungserscheinungen gibt – und das ist schlecht, weil die gemeinsamen Projekte der beiden von ihrer gespielten Feindschaft leben. «Um in Zukunft gemeinsam Fernsehen zu machen, tut es uns ganz gut, wenn wir uns künftig unregelmässiger sehen», so Heufer-Umlauf.

Tatsache ist aber auch, dass die Quoten der Show schlecht waren. Die Folge am 6. Juni sahen in Deutschland nur 630'000 Fans – ein sehr bescheidener Wert. Auf den letzten Metern pfiff die Sendung also aus dem letzten Loch – aber nur, was die Zuschauerzahlen angeht. Inhaltlich waren Joko und Klaas in den vergangenen Wochen gut drauf und schafften es wiederholt in die Schlagzeilen.

Ihr grösster Coup war «Gosling-Gate»: Dabei schleusten sie ein Double von Ryan Gosling bei der Verleihung des Medienpreises Goldene Kamera ein und liessen den vorgeblichen Hollywoodstar vor einem erstaunten Millionenpublikum eine Auszeichnung entgegennehmen – das Echo war enorm.

Thomas Gottschalk beehrte ihre Show und spielte mit den beiden «Wetten, dass...?» nach, die vorletzte Folge kam als Special vom Musikfestival Rock am Ring, und unlängst brachte der Schokoladenhersteller Ritter-Sport zwei «Halligalli»-Kreationen mit den Sorten «Joghurt-Klatsche mit Crunch» und «Vollmilch-Randale mit Flakes» auf den Markt.

In der letzten Ausgabe wollen Joko und Klaas nun nochmals tief in die Wundertüte greifen. Und zum Glück für die Fans hat Pro 7 angekündigt, dass das Duo für den Sender neue TV-Projekte entwickelt. Ausserdem präsentieren die zwei weiterhin «Die beste Show der Welt» und «Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt».

«Circus Halligalli»: Dienstag, 20. Juni, 22.10 Uhr, Pro 7. (Berner Zeitung)