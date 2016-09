Aufruhr in der Backwelt

Es ist wie ein Soufflé, das in sich zusammenbricht, in seiner ganzen Schönheit: «The Great British Bake Off» verliert drei Stars auf einmal. Und die BBC eine der erfolgreichsten Sendungen überhaupt.

Aber von Anfang an: Die britische Backsendung «The Great British Bake Off» (GBBO) hat mehr Fans als die englische Nationalmannschaft (nur zwei WM-Spiele hatten 2014 mehr Zuschauer). Das letztjährige GBBO-Finale im Oktober 2015 schauten sich 15 Millionen Menschen an, die erste Folge der aktuellen Staffel 10 Millionen.

Nur so nebenbei: Grossbritannien hat ungefähr 64 Millionen Einwohner. Das sind selbst für einen Sender wie die BBC enorme Erfolgsquoten.

Nun verliert die britische Rundfunkanstalt die Backsendung an die Konkurrenz. Letzte Woche wurde bekannt, dass ab 2017 auf dem Privatsender Channel 4 gebacken wird. Es geht um viel Geld und darum, wer es sich finanziell leisten kann, Rosinen zu picken, und darum, wer sich die grössten Stücke eines backverrückten TV-Publikums abschneiden kann.

Wunderliche Kreationen

Hier muss vielleicht kurz erklärt werden, was in GBBO passiert: 12 Kandidaten, alles Amateurbäcker, backen in einem Zelt auf dem Land um die Finalteilnahme, jede Folge steht unter einem anderen Thema (zum Beispiel ­Biscuits, Brot, Torten etc.), und jedes Mal fliegt jemand raus. Es gibt jede Woche einen neuen «Starbäcker» und wunderliche Kreationen aus dem Backofen.

Aber zurück zum Backchaos. Die Zuschauerin – natürlich sind es vor allem weibliche Zuschauer, auch oder gerade weil es viele männliche Kandidaten gibt – müsste das BBC-Channel-4-Debakel noch nicht gross kümmern. Doch kurz nach Bekanntwerden des Senderwechsels meldeten sich die charismatischen Moderatorinnen Mel Giedroyc und Sue Perkins ab. Keine BBC, kein Bake-off, so ihre Begründung.

Auch das waren bad news, etwa so, als ob man zu viele Tropfen Bittermandel in den Kuchen gibt: unangenehm, aber verkraftbar. Doch dann die Katastrophe: Die ungekrönte Königin von GBBO, die 81-jährige Kochbuchautorin und Jurorin in der Show Mary Berry, sagte: «Ich gehe auch.» Dieser Schock hat sich mittlerweile etwas gelegt, wohl auch, weil (nach britischen Boulevardmedien) am Wochenende bekannt wurde, dass sie sowieso bald aufgehört hätte, egal, ob bei der BBC oder bei Channel 4.

Übrig bleibt Paul Hollywood, Sonnyboy. Er ist die kontroverse Gestalt der Sendung, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn.

«Castingshow und Teigporno»

So. Und jetzt kommen wir endlich zum Punkt: Dieses Soufflé namens GBBO ist zwar am Zusammenfallen, tut das aber sehr langsam. Unser dringender Tipp: Schalten Sie mittwochs um 21 Uhr BBC 1 ein und ziehen Sie sich die verbleibenden Folgen rein. Es ist egal, ob Sie Englisch verstehen oder nicht. Wichtig sind die Kuchen. Die Kandidaten.

Die Noch-moderatorinnen Mel und Sue – sie sind kompetent und machen lustige Sachen. Die strenge Mary Berry. Der immer flirtende Paul Hollywood. Schauen Sie also genau hin. Denn diese «Mischung aus Castingshow und Teigporno» (das schrieb der «Spiegel» letztes Jahr), wird es so nicht mehr geben. Auch wenn es die wahrscheinlich beste Food­show Europas ist.

PS. Nein, die deutsche Adaption der Sendung, «Das grosse Backen» (Sat 1), hat weder den Stil noch die Klasse noch sonst irgendwas von GBBO.

«The Great British Bake Off», mittwochs, 21 Uhr, BBC 1

(Berner Zeitung)