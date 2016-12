Radio vom Besten im Glaskasten

Der Ertrag war in den ersten beiden Jahren mit über 9 Millionen deutlich höher. Aber besser war die Sendung noch nie, aus drei Gründen: erstens der perfekte Zeitpunkt, zweitens ein hervorragender Moderator – und weil, drittens, Radio wieder mal Radio war.

Zum ersten, dem Zeitpunkt: Spenden tat selten so gut wie jetzt. Das von vielen als «Annus horribilis» empfundene Jahr 2016 sonderte wie letzte Zuckungen vor dem Erliegen nochmals zwei fürchterliche Ereignisse ab: die Schlacht um Aleppo und die Terrorfahrt von Berlin. Das Gemetzel in Aleppo geschah just vor dem Start von «Jeder Rappen zählt», der Terrorakt in Berlin während des fünftägigen Sendemarathons.

Die Ohnmacht, die viele Menschen ohnehin schon gegenüber dem Weltenlauf empfunden hatten, wurde Mitte Dezember bei nicht wenigen zu Fassungslosigkeit und Abscheu. Da kam «Jeder Rappen zählt» gerade recht. Am Radio erklang die Botschaft: Wir wenigstens tun was – und jede Spende zählt.

Die Moderatoren machten dabei – zweitens – einen ausserordentlichen Job, allen voran Stefan Büsser. Als Comedian hat er bereits einen Ruf, und als Moderator von Energy Zürich erarbeitete er sich eine beachtliche Routine. Dann holte SRF 3 diese Ausnahmeerscheinung zu sich, das war gerade erst, im September.

Büsser ist einer wie Beni Thurnheer, Sven Epiney und Nik Hartmann: schlagfertig, schlau und voller Schalk. Er holte nach Mitternacht noch Marco Rima in die Sendung – Freakshow –, darüber hinaus überzeugte er mit Interviews, die er journalistisch souverän, aber ebenso einfühlsam und mit grosser Neugier führte.

Diese Art von Radiomachen – drittens – führt das alte Medium dorthin zurück, wo seine zeitlose Stärke liegt: zum spontanen Live­ereignis. «Jeder Rappen zählt» ist echt, authentisch und nah bei den Menschen. In andern Ländern gibt es ganze Sender, die vorwiegend Call-in-Sendungen machen, da reicht ein Moderator mit den Zuhörern und ihren Geschichten.

Die Schweiz hat diesbezüglich nur Nachttalker Ralph Wicki und fünf Tage im Jahr «Jeder Rappen zählt». Ansonsten ist Radio schon lange geglättet. Das einzig Nicht-Erwartbare, was man uns Hörern noch zutraut, ist der Inhalt des Wetterberichts. Darum fällt es auf, wenn am Radio wieder mal Lieder rumpeln, die zu senden sich sonst keiner mehr getraut.

Oder wenn sich ein Multimillionär einschaltet, um mal eben einen Tagesumsatz zu verdoppeln. Die Basler Eckenstein-Geigy-Stiftung war es, 434'982 Franken – und jeder Rappen davon zählt. (Berner Zeitung)