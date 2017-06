Open Air St. Gallen, irgendwann Ende Neunziger: Eine kleine Person tritt auf die Bühne. Sofort setzt im Publikum ein Chor aus Männerstimmen ein: «Mona, Mona, Mona!» Die Frau lacht ein kehliges Lachen, es klingt wie ein lus­tiges Glöcklein, und moderiert dann irgendeine Band an. Keine Ahnung mehr, welche, aber an die Frau erinnere ich mich. Es war das erste Mal, dass ich Mona Vetsch gehört und gesehen habe.

Mona Vetsch hatte schon drei Jahre «Oops», eine lustige TV-Sendung, moderiert, als sie sich 2000 ans Radiopult setzte. SRF 3 hiess noch DRS 3, war aber trotzdem nicht mehr das, was es einmal gewesen war. Durchhörbarkeit hiess die Devise beim ehemals rotzigen Sender, sprich: todlangweiliger Massenkram. Viele schalteten DRS 3 ab (noch mehr allerdings ein: Die Marktanteile stiegen wieder mit dem Einheitsbrei).

Ich hörte Mona nur zufällig, wohl, weil ich aus Versehen am Radiorädchen ge­dreht hatte. Das gab es noch da­mals, genauso wie ein Faxgerät im Radiostudio, wo jetzt auch Mona Vetsch anzutreffen war. Erst war ich enttäuscht (warum will sie für die arbeiten?) und dann begeistert: Vielleicht konnte man jetzt wieder Radio hören in der Früh.

Doch jetzt, nach siebzehn Jahren und ungefähr 1500 Schichten, ist Schluss, morgen, an ihrem 42. Geburtstag moderiert Mona Vetsch ihre letzte Morgensendung. Das ist eine Katastrophe. Sie war überhaupt der einzige Grund, es nach dem Aufstehen mit SRF aufzunehmen.

Der Morgen ist ja die heikelste Tagesszeit überhaupt. Behutsame Radiomoderatoren sind er­folgreicher, nehme ich an, und ich bin sicher, dass sogar Frühaufsteher noch nicht ganz alles ertragen. Schon gar keine Selbstinszenierer, die sich und ihre Stimme so gern hören, dass sie manchmal den Text vergessen.

Mona Vetsch gehörte nie dazu. Selbstverliebtheit und Eitelkeit waren ihr immer fremd. Sie plapperte, witzelte, rief «Tamisiech», wenn es denn nötig war, und fragte interessiert: «Wüukli?» Weil die Thurgauerin es auch nie nötig hatte, plötzlich so zu tun, als sei sie eine hippe Stadt­zürcherin (eine relativ oft ge­sehene Entwicklung bei Mode­ratorinnen). Wenn Mona etwas lustig fand, lachte sie los, völlig unverfälscht und natürlich, und am lautesten und erfrischendsten lachte sie über sich selber.

Kein Abschied, nur ein Schichtwechsel sei das, liess Mona Vetsch verlauten. 2018 werde sie wieder am Radio zu hören sein. Ein Morgen ohne Mona ist trotzdem ganz schlimm. Selbst wenn ich mir zu Herzen nehme, was sie einst bei «Glanz & Gloria» von SRF sagte: «Authentisch kann man nur dann sein, wenn man sich verändert.»

Video: Mona Vetsch blickt zurück auf 17 Jahre Morgenradio:



Quelle: Youtube.com/srf3 (Berner Zeitung)