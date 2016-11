Lance Armstrong will sich zurückquatschen

Wir Journalisten haben neuerdings einen neuen Kollegen: Er heisst Lance Armstrong, war einstmals 7-facher Tour-de-France-Sieger – bis ihm ein rechtschaffener Staatsanwalt seine Indizienkette in die Speichen warf. Und so kam raus, was immer vermutet wurde: die Sachen mit dem EPO, den Bluttransfusionen und all die anderen Miesigkeiten, die sich Armstrong in seinem Sportler­leben geleistet hatte.

Nach der Aberkennung seiner Erfolge und einer lebenslangen Sperre droht weiteres Ungemach für den gefallenen Sportstar: Sponsoren könnten Millionen zurückfordern. Derweil die Heldengeschichte vom geheilten Hodenkrebskranken und seinem Aufstieg zum Überradrennfahrer niemand mehr wissen und glauben will. Eigentlich will man gar nichts mehr von Armstrong hören.

Mit Seal, aber nicht über Heidi (Klum)

Aber was ist, darf nicht sein. Das war ja schon immer Lance Armstrongs Devise. Und so hat der 46-Jährige neuerdings einen Podcast: ein Gesprächsformat, das im Netz runtergeladen werden kann. Darin befragt Armstrong Prominente – in seinem Format namens «The Forward», auf Deutsch: der Stürmer oder der Vorlauf.

Und so trifft sich Armstrong seit einiger Zeit im Wochenrhythmus zum 90-Minuten-Gespräch mit Prominenten. Damit ein wenig Glanz von diesen auf ihn selbst abfällt. Und um damit eine Online-Plattform für Ausdauersport namens Wedu zu bewerben, über die man noch nichts sagen kann (weil halt immer noch diese Prozesse laufen).

Was man aber schon jetzt sagen kann, ist, dass fast jede «The Forward»-Folge entgleist. Mit Malcom Gladwell redet Armstrong übers Radfahren (obwohl es gerade nicht um Sport gehen soll). Mit Seal nicht übers Heidi (gemeint ist die Klum, obwohl nur die interessiert, wenn überhaupt). Und richtig peinlich wirds mit Michael Morton, einem Justizopfer. Morton sass 25 Jahre im Knast, bis er dank eines DNA-Tests vom Mordverdacht entlastet wurde. Da fallen Sätze wie «Ich verstehe dich». Von Armstrong, der sicher kein Opfer ist. Es ist zum Zyankalinehmen. (Tages-Anzeiger)