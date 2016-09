Der Kultur-Büezer

Es scheint, dass immer, wenn ein leicht angestaubter Künstler mit einer neuen CD oder einer Bühnenshow auf Tour geht, er gleichzeitig eine Schimpftirade auf die Schweiz herausgibt, ein medial zu verbreitendes Wut-Schmankerl als Give-away für den treuen Kunden oder den, der es werden soll. Was früher der Gratiskugelschreiber der Hausbank war, ist heute die Schimpforgie des aufgebrachten Künstlers, gern auch mit Tritten gegen die eigene Zunft.

Es kommt immer gut an, wenn ein Musiker, Autor oder Laienkomiker auf all jene Kollegen schimpft, die im Gegensatz zu ihm ihr Geld auf verlogene Weise verdienen, indem sie von Subventionen leben oder arbeitsfaule Flaneure als Publikum um sich scharen. Der Bocksgesang der Ehrlichen ist eine gern bemühte Showeinlage, fast schon ein eigenes Genre, in dessen Mittelpunkt der hart arbeitende Schnaufkünstler steht, der im Schweisse seines Angesichts zuerst Häuser, Strassen, Brücken baut, um uns, den studierten Eliten, das komfortable Leben zu ermöglichen und hernach bei Bier und Bratwurst die Bürde des eigenen Daseins zu beklagen. Der Büezer-Künstler, dieser Hybrid aus Opferanwalt und Alleinheld, spricht laut aus, was alle Unverdorbenen denken, sich jedoch nicht zu sagen trauen, weil das Sagen ach so kompliziert geworden ist mit all den Genderfaschos, den diplomierten Besserwissern und glutenfeindlichen Sprachbereinigern.

Jaja, die Linken, die stellen sich in Sturmkommandos vor Bühneneingänge, um das an sich willige Volk daran zu hindern, dass es dahin geht, wo es noch gut und ehrlich unterhalten wird: zu ebenfalls ehrlichen, weil unsubventionierten Schwanensingern, zu islamallergischen Komikern und Altrockern mit Rechtsdrall und Gotthard­tunnelblick. Stattdessen will man das Volk in staatlich geförderte Bildungshallen treiben, wo es Toleranz und Weltumarmung vorgeführt bekommt.

Dieser Ehrlichkeits- und Unabhängigkeitsfanatismus zu Zwecken der Eigen-PR ist selber verlogen. Kunst wird dadurch, dass der Künstler sie angeblich mit Pfandflaschen finanziert, weder besser noch schlechter, ebenso wenig wie subventionierte Kunst per se gut oder schlecht ist, zumal in der Schweiz kein Künstler ohne Unterstützung staatlicher Institutionen überlebt. Man muss nicht unbedingt ein Kulturstipendium bekommen, um von Steuergeldern alimentiert zu sein. Regelmässige Auftritte in Radio und Fernsehen sind die bessere Werbung, und ich kenne keinen, der die staatlichen Medien sowie subventionierte Bühnen und Häuser aus Gewissensgründen meidet.

Der lauteste Büezerrocker war mit einer Frau verheiratet, die beim Schweizer Fernsehen in leitender Position fest angestellt ist. Liessen sich die familiären Ausgaben wirklich immer genau trennen und zuordnen? Immer dann gegen die angeblich übermächtige Linke zu wettern, wenn man ein neues Werk auf den Markt wirft, ist genauso abgeschmackt, wie just dann sein Herz für Flüchtlinge zu entdecken oder mit einem Rundumschlag gegen die SVP aufzuwarten, wenn man es PR-mässig braucht. Die politische Einstellung macht die eigene Kunst kein bisschen besser, ganz unabhängig davon, zu welchem Lager man sich zählt. So banal und ernüchternd es auch klingt: Musik, Filme, Bücher, Bühnenstücke müssen einfach nur gut sein, um zu überzeugen. Und gut werden sie nicht dadurch, dass ihr Erzeuger möglichst laut ist, sondern dass sie sich auf einer Ebene abspielen, wo die blosse Aussage nicht hinreicht. Kunst, die sich auf Gesinnung reduzieren lässt, ist nichts wert. Da nähme ich tatsächlich lieber den Gratiskugelschreiber.

Güzin Kar ist Drehbuchautorin und Filmregisseurin. www.guzin.ch (Bernerzeitung.ch/Newsnet)