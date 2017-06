Wenn der letzte Baum gefällt ist

«Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.» Diese Weissagung der Cree-Indianer kommt einem oft in den Sinn beim Lesen dieses fast neunhundert Seiten dicken Epos von Annie Proulx.

Die über Achtzigjährige ist ein wichtiger Name der amerikanischen Literatur seit ihrem mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Roman «Schiffsmeldungen» (1993) und der Erzählung «Brokeback Mountain» (1997), beide erfolgreich verfilmt. Nun meldet sie sich zurück mit «Aus hartem Holz» – einem gewaltigen Abgesang auf die Wälder nicht nur Nordamerikas.

Recherche für Sachbuch

«Die Idee dazu kam mir, als ich durch Michigan fuhr», sagt die Autorin. Dort stehe auf einem Schild an einer öden Strassenkreuzung «An diesem Ort wuchsen einst die grössten Weymouthskiefern der Welt». Von denen sie keine einzige mehr gefunden habe, so Proulx. Eigentlich habe sie zehn Jahre lang recherchiert für ein Sachbuch. «Doch als Roman erreicht mein Anliegen hoffentlich eine breitere Leserschaft.»

Dafür lässt die Autorin mit frankokanadischem Vater die jungen Franzosen René Sel und Charles Duquet 1693 dem Hunger in Europa in die «Nouvelle-France» entfliehen. Sie verdingen sich als Holzfäller, «Barkskins» genannt (so der Original­titel des Romans), mit der Zu­sicherung, nach drei Jahren Schufterei ein Stück Land zu bekommen.

Rücksichtsloser Kahlschlag

Der Urwald an der Atlantikküste überwältigt sie: «Hier wuchsen gewaltige Bäume, wie man sie in der alten Heimat seit Jahrhunderten nicht gesehen hatte, immergrüne Riesen, höher als Kathedralen, wolkenstechende Fichten und Hemlocktannen.» Ihr Arbeitgeber erklärt ihnen: «Es ist der Wald der Welt. Er hat kein Ende. Niemand hat jemals gesehen, bis wohin er reicht.»

Überzeugt von der Unerschöpflichkeit dieser natürlichen Ressource und hungrig nach Ackerland praktizieren die Siedler in ganz Nordamerika einen rücksichtslosen Kahlschlag.

Die beiden jungen Einwanderer gehen unterschiedliche Wege: Der tüchtige René harrt aus, heiratet eine Mi’kmaq-Squaw und bleibt arm. Der gerissene Charles wird Pelzjäger, dann Holzhändler und anglisiert seinen Namen Duquet zu Duke. Er vermählt sich mit einer Neuengländerin aus guter Familie und schafft ein riesiges Vermögen mit Handelsbeziehungen bis nach China und Neuseeland.

Die Schicksale beider Nachkommen werden bis in unsere Zeit erzählt. Verwoben damit ist die traurige Geschichte der weltweit ausgebeuteten Wälder und der zerstörten indianischen Kultur. Als einziger Hoffnungsschimmer engagiert sich ein in die Familie Duke eingeheirateter Deutscher pionierhaft für eine nachhaltige Forstwirtschaft.

All das bringt einem, aufwendig recherchiert, die harten Lebensbedingungen vergangener Zeiten nahe. Doch die detailbesessenen Wiederholungen ermüden, trotz des schnörkellos flüssigen Schreibstils. Und die unzähligen Personen sind oft zu knapp skizziert, als dass sie Anteilnahme wecken.

Den Überblick behält nur, wer sich die Stammbäume notiert, die unerklärlicherweise in der sehr guten deutschen Übersetzung fehlen. Da hat eine brillante Autorin zu viel gewollt. Ihr Wälzer ist harte Lesekost, aber es lohnt den Aufwand.

Annie Proulx: «Aus hartem Holz». Übersetzt von Andrea Stumpf und Melanie Walz, Luchterhand, 885 S. (Berner Zeitung)