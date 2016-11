J.K. Rowling schickt Harry-Potter-Bücher nach Aleppo

Bana al-Abed ist sieben Jahre alt und lebt in der syrischen Stadt Aleppo. Zusammen mit ihrer Mutter Fatemah twittert sie Eindrücke aus dem syrischen Bürgerkrieg.

Neulich twitterten die beiden auf dem Kanal für einmal nicht über die fallenden Bomben. Fatemah al-Abed fragte J.K. Rowling, ob sie ihrer Tochter nicht Harry-Potter-Bücher schicken könnte. Bana habe den Film gesehen und würde nun gerne die Bücher lesen.

Hi @jk_rowling I watched Harry Potter movie, Bana would like to read the book.- Fatemah #Aleppo

Die Harry-Potter-Autorin liess dem Mädchen darauf E-Books ihrer Bücher zukommen. Banas Dank liess nicht lange auf sich warten: In einer Videobotschaft, freut sie sich über die erhaltenen Bücher (siehe Video oben).

My friend @jk_rowling how are you? Thank you for the book, love you from #Aleppo. - Bana pic.twitter.com/c84b4Zux0G