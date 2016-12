Die Weltsicht aus dem Mutterbauch

Der erste Satz sei ihm zufällig bei einer drögen Sitzung eingefallen, sagte Ian McEwan gegenüber den britischen Medien. Und als er, wie er es oft tue, wieder einmal in einem Text von Shakespeare blätterte, habe er plötzlich erkannt: Beides zusammen gibt eine gute Geschichte.

«So, hier bin ich, kopfüber in einer Frau», lautet der Satz. Mit ihm lässt McEwan seinen neuen Roman «Nussschale» fulminant beginnen. Wer ihn spricht, ist ein namenloser Erzähler, ein Fötus im Mutterbauch, in den letzten Wochen der Schwangerschaft. Seine Mutter heisst Trudy, die Kurzform von Gertrude. Ihr Liebhaber ist Claude, also Claudius.

Die beiden planen einen Mord: Sie wollen den Mann von Trudy, Claudes Bruder, vergiften, den Vater des Kindes. Gertrude, Claudius und der Brudermord: Das ist der Hamlet-Plot. Im ­Becken seiner Mutter eingezwängt, hört der Fötus von den infamen Plänen. Und wie Shakespeares dänischer Prinz ist er unfähig zu handeln. Nicht nur, weil ihn wie jenen das viele Denken lähmen würde. Der Embryo kann gar nichts tun – er ist ja noch nicht einmal auf der Welt.

Denken allerdings kann er: Er ist ein äusserst informierter ­Fötus. Seine Bildung verdankt er den Podcasts und Wortbeiträgen, die seine Mutter hört. Und wohl auch seinem Vater, der Lyriker und Kleinverleger ist.

Die Todeswand

Dessen Gegenspieler hingegen, Claude, kann nur in Klischees reden und ist eine Verkörperung der Banalität. Seine einzige Kompetenz erstreckt sich auf ein sehr kleines Gebiet und versetzt den Winzling im Mutterbauch jeweils in Todesängste: «Nicht jedermann weiss, wie es ist, den Penis des Rivalen seines Vaters nur wenige Zentimeter vor der ei­genen Nase zu haben», lässt ­McEwan ihn sagen.

Und weiter: «Die Todeswand! Jedes Mal, bei jedem Kolbenhub fürchte ich, er könnte durchstossen, könnte meinen weichen Schädel aufspiessen und meine Gedanken mit seiner Essenz besamen, mit der quirligen Sahne seiner Banalität. Dann würde ich, hirngeschädigt, reden und denken wie er. Ich wäre Claudes Sohn.»

Der Erzähler aus dem Mutterbauch bildet sich einiges ein auf sein Wissen. Er sinniert über den Klimawandel, die syrischen Flüchtlinge und aktuelle Politik, über englische Lyrik, über Theorien des Bewusstseins oder über die Zweigeschlechtlichkeit. Dabei empfindet er grosse Erleichterung, als er aus einem Wort­beitrag erfährt, dass die neueren Wissenschaften im Jahr 2015 zwischen Mann und Frau 71 weitere geschlechtliche Identitäten denken.

Bei diesem Rundumschlag über den heutigen Zustand der Welt fragt man sich: Wie viel Ian McEwan steckt in dem Fötus? «Sehr viel!», sagte der 68-jährige Autor gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». «Ich habe ihm meine Gedanken über die Welt mitgegeben. Und auch meine Zweifel, meine Ängste, meinen sachten Optimismus. Er ist mir ganz nah.»

Allerdings ist der Winzling nicht immer ein zuverlässiger Erzähler. Er macht eigene Erfahrungen und hat schon eine aus­geprägte Vorliebe entwickelt für guten, «durch die Plazenta kantierten» Wein, den Trudy im Übermass trinkt. Auch hat er ein sehr gutes Sensorium für die Gefühlsregungen seiner Mutter, die sich ihm durch die Membranen ihres Körpers mitteilen.

Wissen vom Hörensagen

Sein Weltwissen stammt jedoch gänzlich aus zweiter Hand, dem Hörensagen. Überdeutlich wird das, wenn nach dem Tod seines Vaters dessen mutmassliche Geliebte Elodie auf den Plan tritt. Hatte Trudy immer von ihrem Mann als Versager gesprochen, zeichnet diese nun ein Bild von ihm als grossmutigem Förderer und gefeiertem Dichter. Wie also soll sich der Winzling im Bauch seine Meinung bilden?

Es sind existenzielle Fragen, die Ian McEwan geschickt in einen Krimiplot verpackt. Dabei geht es auch darum, wie sich der Fötus, der oft mit dem Gedanken spielt, sich die Nabelschnur um den Hals zu wickeln, entscheidet: Will er in dieses Leben kommen, oder will er es nicht? Für seinen ebenso kurzen wie kurzweiligen Roman hat McEwan eine Figur gefunden, die einerseits eine losgelöste Existenz ist, zugleich aber mitten im Schlamassel steckt.

Ian McEwan: «Nussschale», ­Diogenes, 288 Seiten. (Berner Zeitung)