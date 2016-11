Aufstehen, dichten, rausgehen

«Ein Gedicht ist enorm viel Arbeit», sagt Eva Maria Leuenberger. Man unterschätze das vielleicht. Seit vier Jahren schreibt die 25-Jährige Gedichtzyklen, also lange mehrteilige ­Gedichte. «Für einen Zyklus brauche ich etwa gleich lange, wie ich für einen Roman bräuchte», sagt sie. Bislang sind ihre Gedichte in verschiedenen Anthologien und Literaturzeitschriften erschienen. Im Jahr 2014 zählte sie zu den Finalisten des Open-Mike-Wettbewerbs, des grössten deutschsprachigen Nachwuchspreises für Literatur.

Feste Strukturen

Viel Arbeit braucht feste Strukturen. Daher steht Leuenberger jeden Morgen um 7 Uhr auf, geht joggen, frühstückt und setzt sich an den Schreibtisch ihrer Studiowohnung in der Bieler Altstadt. Nicht jeden Tag schreibe sie, sagt die Absolventin des Bieler Literaturinstituts. «Manchmal besteht die Arbeit auch nur aus Lesen.» Sie liest dann Lyrik, Essays und lyrische Essays. «Von der Lektüre fliesst manchmal ein Satz in ein Gedicht ein.»

«Sobald etwas aus dem Rahmen fällt, kann ich nicht mehr schreiben.»



Eva Maria Leuenberger

Am Nachmittag lüftet sie den Kopf aus. Sie geht mit Levin Westermann spazieren, einem befreundeten Lyriker, der in derselben Strasse wohnt. Um Geld zu verdienen, arbeitet Leuenberger jedes zweite Wochenende im Kino. Mit den Matineen und den Abendvorstellungen kommt sie innert kurzer Zeit auf viele Stunden.

«Mein Leben verläuft sehr konstant», sagt Eva Maria Leuenberger. Das sei wichtig. «Sobald etwas aus dem Rahmen fällt, kann ich nicht mehr schreiben.» Im Oktober etwa starb ihre kränkliche Katze. Zum Ende hin sei das Tier pflegebedürftig gewesen. «Da konnte ich einen Monat nicht arbeiten.»

Neue Katze

Vor einer Woche hat sich Leuenberger eine neue Katze aus dem Tierheim geholt, einen zwei­einhalbjährigen Kater namens Moritz. Sie hat ihn über das Internet gefunden, auf einer Site, die kränkliche Katzen vermittelt.

Der Kater leidet an chronischem Schnupfen und den Ausläufern der berüchtigten Katzenseuche. Noch sei das Tier hochansteckend für seine Artgenossen und dürfe die Wohnung nicht verlassen. «Aber er ist mega herzig», sagt Leuenberger. «Katzen sind eine gute Gesellschaft beim Schreiben.»

Heute Abend nimmt Eva Maria Leuenberger das «Weiterschreiben»-Stipendium der Stadt Bern entgegen (siehe Kasten). Der Preis von 10 000 Franken überraschte die gebürtige Bernerin. «Ich habe den Mann am Telefon fast angeschrien vor Freude.» Jetzt müsse sie sich ein Jahr lang keine Gedanken mehr um Geld machen.

Auszug aus dem Zyklus «störton, echo»

vii. die stimme ist verbunden wie ein messer, mit wattetuch die luft steht still nur ein spatz am fenster rüttelt das licht: ein braunfleckiges tier, den kopf um den mittelpunkt knickend im sekundenbruch frei/schreckfliegend die flügel in panik gezuckt

viii. sagen wir, sehnsucht ist ein weisses kleid: die knöpfe über der brust gereiht und eine angenähte tasche in der die hand alleine ruht sagen wir, ein fenster ist die ganze welt, oder welt genug der wind in den bäumen spiegelt auf der haut, und nur die nacht ist sicher dann sind die fenster offen: atmen die luft, als wäre sie frei und spüren den wind der an den knöpfen zieht (Berner Zeitung)