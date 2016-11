Wo man im Regenbogen spaziert

Aarhus bezeichnet sich gerne als «kleinste Grossstadt der Welt». Aber das ist Understatement. Denn zum einen hat die Hafenstadt an der Ostküste Jütlands mehr als 300 000 Einwohner, und zum anderen besitzt sie ein qualitativ und quantitativ hochwertiges Kulturangebot, auf das auch grössere Kommunen stolz sein könnten. Das Kulturhauptstadtjahr wurde mit dem Motto «Let’s rethink» überschrieben. Neue Überlegungen sollen angestellt, Altes neu durchdacht werden. Kultur soll Lösungen schaffen für gesellschaftliche Herausforderungen, selbstverständlich nachhaltig und «abseits ausgetretener Pfade und mit Aha-Effekt».

Viel inspirierender als die austauschbaren Floskeln der Marketingabteilungen ist die Stadt selbst. Aarhus ist jung, vital und zukunftsorientiert. Die nach Kopenhagen grösste Stadt hat die höchste Dichte an Studierenden in Dänemark. Der Einzelhandel ist breit aufgestellt – vom grössten dänischen Shoppingcenter bis zu kleinen Kunstgewerbeläden. Leerstand ist die Ausnahme. Und Aarhus setzt mit Neubauprojekten Zeichen für eine Neuausrichtung der Stadtentwicklung – Kultur eingeschlossen.

Am sichtbarsten wird dieser Prozess am Hafen am Rande der Innenstadt. Mit dem polygonalen Gebäude Dokk 1 des Aarhuser Büros Schmidt Hammer Lassen Architects soll eine Bibliothek für das 21. Jahrhundert entstanden sein. Ein Treppensystem mit Rampen und Sitzflächen führt mäandernd durch den 2015 eingeweihten 30 000 Quadratmeter grossen Bau. Laut den Architekten soll er ein Ort des Austauschs und ein multikultureller Treffpunkt sein – mit Veranstaltungssälen und Ausstellungsfläche, ­sogenannten Maker-Spaces mit Nähmaschinen, Tonstudio und 3-D-Drucker, mit Computerspielplätzen und eigenem Parkplatz für Kinderwagen. Ausserdem hat die Stadt im Gebäude einen Bürgerservice eingerichtet, und es gibt ein Café. Bücher treten im Dokk 1 nur in Nebenrollen auf und werden, wenn sie binnen zweier Jahre keiner ausgeliehen haben sollte, ausgemustert.

Bewohnbarer Eisberg

Ein paar Schritte weiter dominiert das neue, sternförmige Gebäude Navitas die Hafenfront, ein Zentrum für Lehre und Forschung und wegweisend aufgrund extrem niedrigen Energieverbrauchs. Das gewaltige, freistehende Gebäude ist das Entree zu einem komplett neuen Stadtviertel, das am Wasser entsteht und von kleinen Kanälen durchzogen wird. Hamburgs Hafencity lässt grüssen. Im Unterschied zu vielen vergleichbaren Neubau-projekten ist man in Aarhus an einer sozialen Durchmischung der Bewohner interessiert. Dort gilt – etwa im preisgekrönten Isbjeget – für ein Drittel der Wohnungen die Mietpreisobergrenze. Die markanten weissen Häuser dieses Eisbergs sind mit ihren spitzen Dächern, den schrägen Fassaden und den Balkonen aus hellblauem Glas bereits ein neues Wahrzeichen der Stadt.

Auch das alte Aarhus ist neu, jedenfalls zum Teil. Folgt man dem kleinen Wasserlauf vom Dokk in Richtung City, erreicht man eine Flaniermeile mit Cafés und Restaurants am Ufer. Es war augenscheinlich eine gute Idee, das einst zubetonierte Flüsschen wieder ans Tageslicht zu bringen. Die 2009 eingeweihte neue Lebensader der Stadt führt zum Molle-Park. Eine an Alexander Calders Mobilés erinnernde Skulptur lenkt den Blick zu einer ungewöhnlichen Dachinszenierung. Auf einem Backsteinkoloss, der an Industriearchitektur erinnert, thront ein bunter, transparenter Ring. Man sieht, dass sich Menschen dort oben bewegen. Nichts wie hin.

Begehbarer Ring

Der von aussen nicht gerade anziehende Bau ist das 2004 er­öffnete Museum für moderne Kunst, Aros, das den historischen Namen der Stadt, einer Wikinger-Gründung, ausgeliehen hat. Die zehn unter- und überirdischen Etagen werden von einer runden Treppe aus zugänglich gemacht. Das New Yorker Guggenheim-Museum stand Pate. Grosse Teile des Publikums steuern direkt den Aufzug zur Dachplattform an. Sie wollen das «Rainbow Panorama» des dänischen Überwältigungskünstlers Olafur Eliasson sehen. Der begehbare Ring mit transparenten Scheiben in den Regenbogenfarben eröffnet einen spektakulären Rundumblick auf Stadt, Hafen und die grüne Peripherie.

Gleich neben dem Aros steht ein weiteres Standbein des ausser­gewöhnlichen Kulturlebens der Stadt, das Musikhaus, wo das städtische Symphonieorchester, die Oper, aber auch Pop- und Rockkonzerte ihr Publikum unterhalten. Gegenüber ragt der Betonturm des 1941 fertiggestellten Rathauses von Arne Jacobsen und Erik Møller empor.

Mittelpunkt der Stadt ist aber die von Plätzen gesäumte Clemens-Kirche. Von dort sind es nur ein paar Meter bis zum Szeneviertel Latinerkvarteret, dem idealen Ort dafür, eine Kunst-pause einzulegen. Denn eine weitere Besonderheit, das Freilichtmuseum «Den Gamle By» (die alte Stadt), eines der ältesten seiner Art, will auch noch besucht werden. 75 wieder errichtete Häuser aus allen Teilen Dänemarks – von der Renaissance bis zum 20. Jahrhundert – bilden eine Kleinstadt mit Plätzen, einem Bach und kleinen Gärten, mit historisch mö­blierten Räumen, Handwerkern und Läden, mit Gänsemagd und Droschkenfahrt. Hier mögen diejenigen fündig werden, die im ­dynamisch modernen Aarhus Romantik und Idylle vermissen.

Begrüntes Dach

Von der Zeit- zur Entdeckungsreise: Die nahe und weitere Umgebung lohnt – nicht zuletzt wegen der meist stillen Strände. Dort findet man Parks, Wälder und Schlösser wie Marselisborg, die Sommerresidenz von Königin Margrethe – mit meist frei zugänglichem Schlosspark sowie das einzigartige Moesgård Museum für Vorgeschichte. Dessen berühmtestes Exponat ist ein 50 vor Christus umgebrachter Zeitgenosse, der gut konserviert im Moor die Jahrhunderte überdauert hat. Auf dem vom Boden aufsteigenden begrünten Dach des Museums wird ab Mai eine Wikinger-Saga zu erleben sein. Das ist nur eine von rund 350 Veranstaltungen, die 2017 im Rahmen des Kulturhauptstadtjahrs stattfinden werden.

(Berner Zeitung)