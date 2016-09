Mitmachpop für urbane Mittzwanziger

Sie wirkt so nett und adrett wie eine KV-Stiftin im dritten Lehrjahr in einer Grossbank. Nur das bauchfreie Top lässt vermuten, dass da noch mehr ist. Viel mehr. Denn die schmale Carolin Niemczyk aus Stockach gibt den Ton an. Singt, springt und tanzt sie nicht, wirkt der Rest der Band – und auch ihr Duopartner Daniel Grunenberg – schnell wie eine beliebige Elektropop-Gruppe, die zu ewiger Mittelmässigkeit verdammt ist.

Tritt die 26-jährige Blondine in Erscheinung, wird die Truppe augenblicklich zu Glasperlenspiel, der unfassbaren deutschen Dancerock-Band, die den Nerv der Zeit trifft.

Warten auf «geiles Leben»

Eigentlich ist es vor allem ein Lied, das den Nerv der Zeit trifft. Das ist auch an ihrem ersten Konzert in Bern offensichtlich. «Geiles Leben» ist im Lauf des Jahres zum Soundtrack der urbanen Mittzwanziger geworden. Glasperlenspiel besingen darin die Abkehr von Oberflächlichkeiten und Statussymbolen, von Privilegien und falschen Freundschaften. Und die Suche nach mehr Authentizität.

«Ich wünsch dir noch ein geiles Leben, mit knallharten Champagnerfeten, mit Fame, viel Geld, dicken Villen und Sonnenbrillen. Ich seh’ doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes willst.» Nun wird im Berner Bierhübeli mitgegrölt und mitgehüpft, man trinkt Bier und fühlt sich verstanden. Die Aufsteiger aus Deutschland haben das Publikum im Sack.

Es ist der Höhepunkt nach einem etwas verhaltenen Start. Entweder sind die Berner am Anfang noch schlapp von der vielen Sonne, oder die Band ist erschöpft vom strengen Konzertplan, den sie in den letzten Monaten absolvieren musste. Als die Frontfrau nach ein paar Liedern aber endlich die Zuschauer direkt anspricht: «Hallo Bern, wir freuen uns sehr, in Bern zu sein, wir haben lange darauf gewartet», ist der Bann gebrochen.

Und als sie dann «Echt», einen der Hits der jungen Band, anstimmt, ist auch der erste Jubel zu hören. Und ab da läuft es für beide wie am Schnürchen: Es folgen Mitmachpop, kleine Anekdoten und immer wieder Komplimente ans Publikum. Carolin Niemczyk ist bühnenerfahren, letztes Jahr war Glasperlenspiel als Vorband bei der grossen Stadiontour von Helene Fischer dabei. Nun sind sie selber Headliner im ganzen deutschsprachigen Raum.

Klare Tonangeberin

Dadurch ist auch der Liveauftritt gewachsen. Glasperlenspiel, als Elektropop-Duo mit Niemczyk und Grunenberg gestartet, klingt live rockiger und härter als auf Tonträger. Da ist viel Bass und viel Schlagzeug. Manchmal so viel, dass die Texte schwer zu verstehen sind. Zum Glück wiederholen sich viele der Songzeilen. Manchmal wieder und wieder. Doch was auf dem Album schnell langweilig klingt, funktioniert auf der Bühne wunderbar.

Anders als auf dem Album nehmen Niemczyk und Grunenberg auf der Bühne keine gleichberechtigte Rolle ein. Hier ist Niemczyk klar die Frontfrau, Grunenberg der singende Keyboarder. Auch gesanglich fällt er auf der Bühne ab. Und so braucht es immer wieder die tanzende, strahlende und unerschöpfliche Tonangeberin.

«Moment, ich ziehe die Ohrringe aus», meint sie schliesslich, montiert die funkelnden Klunker ab und hüpft dann wilder als zuvor. (Berner Zeitung)