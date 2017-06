Nichts für Zartbesaitete

Im Wasserball gibt Ungarn den Ton an

Wasserball ist eine der ältesten olympischen Mannschaftssportarten. Bereits 1900, an den zweiten Spielen der Neuzeit, wurden Medaillen vergeben. Die Frauen mussten sich länger gedulden, sie dürfen erst seit 2000 an Olympia teilnehmen.



Gespielt wird mit je sechs Feldspielern und einem Torhüter pro Mannschaft. Eine Partie dauert viermal acht Minuten effektive Spielzeit. Erobert sich ein Team den Ball, hat es 30 Sekunden Zeit für einen Abschluss.



Der Ball darf mit jedem Körperteil berührt werden, einzige Ausnahme: Der Torhüter ist der Einzige, welcher den Ball mit beiden Händen fangen darf.



Hierzulande nur eine Randsportart, ist Wasserball in Osteuropa und im Balkan sehr populär. Die erfolgreichste Nation an Olympischen Spielen ist Ungarn mit neun Gold-, drei Silber- und drei Bronzemedaillen.



Derweil die Equipe des WK Thun in der höchsten Schweizer Frauenliga vertreten ist, spielen die Männer des SK Bern in der NLB.