«Netflix geht nicht – dann muss ich wohl sozial werden»

Das US-Unternehmen Netflix, das sich mit dem Verleih und der Produktion von Filmen und Serien beschäftigt, ist derzeit down. Weltweit melden User Probleme mit dem Online-Videodienst.

Die Dauer der Störung ist nicht bekannt. Das Unternehmen bestätigt den Ausfall auf Twitter.

Hi all - we are aware of streaming issues and we are working quickly to solve them. We will update you when they are resolved. — Netflix CS (@Netflixhelps) 1. Oktober 2016

Offenbar ist der Streaming-Dienst Opfer einer DDos-Atacke geworden. Mit «Distributed Denial of Service-Attacken» (DDoS) verfolgen Angreifer das Ziel, Server oder IT-Systeme mit einer grossen Anzahl an Anfragen zu bombardieren.

Der Downdetector bietet einen Echtzeitüberblick an Statusinformationen und Störungen von Internet, Telefon und Fernsehen. Der Peak um ca. 21 Uhr ist deutlich erkennbar.

Hier einige Reaktionen von Twitter-Usern:

Aaaaaaaannndd looks like Netflix is down for the whole world. — Squirtle Squad (@natemods_nate) October 1, 2016

Me trying to watch @LukeCage right now during a worldwide Netflix outage... SOS pic.twitter.com/MdmpjVtFgo — Sedona Huffty (@sedonahuffty) October 1, 2016

Netflix is hella down right now. Ohhhhh boy. — arik (@ArikFritz) October 1, 2016

Netflix is down. Don't make me travel back to 2003 to get a DVD. — N A T A L I E (@NatalieShaw9) October 1, 2016

Can't believe #Netflix is down. Not really sure what to do with my life now.. pic.twitter.com/mIHvjejGDe — Joanna Langier (@JoannaLangier) October 1, 2016

A rainy lazy saturday day in #Baltimore and #netflix is down!! Oh noooo!!!! — Walt Sallee (@Bmore_Walt) October 1, 2016

I want to finish a movie I started to watch a few weeks ago but netflix is down rn ???? — Donna Fabian (@itsdonnafab) October 1, 2016

How I feel about #Netflix being down at peak time for a lazy Saturday pic.twitter.com/MASRl8bY2s — Morgan Short (@mo_short) October 1, 2016

When @netflix is down and that was all you had planned for your Saturday pic.twitter.com/USpAzJPSSr — Veronica Quezada (@veronicaqm) October 1, 2016

Right in the middle of of a good #LukeCage binge and @netflix goes down. pic.twitter.com/iogmqjPCzb — Matt Arnold (@matma) October 1, 2016

when netflix isn't working and you just wanna watch new girl pic.twitter.com/juSkzHi0EQ — Jamie (@jametrainn) October 1, 2016

Netflix is not working, I guess I will have to be social — Sol Otero (@SolOtero2002) October 1, 2016

@netflix please fix this, you are ruining my ability to successfully avoid schoolwork and I do not appreciate it pic.twitter.com/D9p5sNxix6 — Spoopy Shivy ???? (@EmolyPrentiss) October 1, 2016

When netflix is down on a Saturday night pic.twitter.com/maFmukalHP — Pink Anana (@pink_anana) October 1, 2016

Just waiting for Netflix to work again. #Netflix pic.twitter.com/YINFUujlMD — Giovanna Graziano (@giobellax3) October 1, 2016

(pat)