Grösste Gaming-Plattform war Stunden offline

Die Steam-Server waren heute Donnerstag ungefähr zwischen 17 und 20 Uhr unerreichbar. Zahlreiche Nutzer der weltweit grössten Gamer-Plattform meldeten Login-Probleme und konnten nicht online spielen. Gemäss netzwelt.de waren vor allem Menschen in Städten betroffen. Auch von der Winteraktion, die gerade mit Top-Angeboten lockt – viele sogar mit 75 Prozent Rabatt –, konnten die Nutzer zwischenzeitlich nicht profitieren.

Weltweit zählt Steam rund 125 Millionen aktive Nutzer. Das Ausmass der Störung war zunächst nicht bekannt. Gemäss Gamespot waren aber die Online-Shops und die Community- und Game-Server-Netzwerke betroffen. Auch Webseiten wie allestörungen.de und Steamstat.us meldeten, dass der Service unerreichbar war.

Möglicher Hacker-Angriff

Die Hacker-Gruppe «Phantom Squad» hatte auf Twitter behauptet, hinter dem Ausfall zu stecken. Das Twitter-Konto der Gruppe wurde mittlerweile gesperrt.

Die Gruppe hätte eine grosse DDoS-Attacke gegen den Service gestartet. Bei solchen «Distributed Denial of Service»-Angriffen werden Server mit vielen schwierigen Anfragen von unterschiedlichen Quellen überhäuft, damit sie ihre eigentliche Aufgabe nicht mehr richtig erfüllen können. DDoS-Attacken sind technisch relativ einfach realisierbar, aber nur aufwändig abwehrbar.

Dabei sollte erwähnt werden, dass die Gruppe erste nach dem Ausfall Verantwortung dafür übernahm. Bislang muss das also als schlichte Behauptung gesehen werden.

«Bitte komm zurück»

In den sozialen Medien wurde der Ausfall rege kommentiert. «Bitte Steam... Ich werde dich nie wieder als selbstverständlich betrachten, bitte komm einfach zurück», meinte ein Gamer aus Schweden.

Please steam... I will never take you for granted again, just come back please #playersrights