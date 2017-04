Schlaue Videokamera erkennt Verdächtige

Ein vom Elektronikkonzern Hitachi entwickeltes Überwachungssystem hilft Wachpersonal, die Informationsflut zu bewältigen. Das System registriert von aufgenommenen Personen über 100 Parameter. Dazu gehören unter anderem Geschlecht, Alter, Frisur, Kleidungsstil und das Verhalten.

So kann ein verlorenes Kind schnell in einer Menschenmenge gefunden werden. Oder ein Verdächtiger wird aufgrund einer Augenzeugenbeschreibung erkannt. Hitachi entwickelte das Überwachungssystem im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Es soll in Stadien, Bahnhöfen und Einkaufszentren zum Einsatz kommen. (jd)