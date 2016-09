Verliebt in Berlin

«Ich will keine Männer mehr» und «ich hab auch keine Papiere», klagt ein in einen Pelzmantel gehülltes Mädchen. Doris (Bettina Burchard) nimmt sofort das Publikum für sich ein. Denn wenn diese offensichtlich gestrandete Göre erzählt, klagt, schummelt, liebt und leidet – immer wendet sie sich an die Zuschauer, als nähmen diese ihr die Beichte ab.

Existenzen vernichtet

«Das kunstseidene Mädchen» ist ursprünglich ein Roman, der 1932 in Berlin erschien. Geschrieben hat ihn Irmgard Keun (1905–1982) eine Deutsche, die bekannt für ihre Porträts aus der Weimarer Republik ist. Es ist die Zeit, in der die Wirtschaftskrise ganze Existenzen vernichtet und sich die Nationalsozialisten formieren. Zum Träumen bringt die Menschen das Kino. Auch das kunstseidene Mädchen träumt davon, «ein Glanz» zu werden.

Regisseur Markus Keller bringt die Geschichte von Doris in einer eigenen Fassung auf die Bühne. 1996 hatte er zur Eröffnung des Theaters an der Effingerstrasse dasselbe Stück in der Fassung von Gottfried Greiffenhagen (1935– 2013) inszeniert. Warum nun eine eigene Fassung? Er habe keine Kopie seiner damaligen Inszenierung machen wollen, sagt Keller. Seine Version ist nun näher an der Sprache Keuns und beschränkt sich auf zwei Personen, wobei ein Mann (Oliver Daume) in alle Männerrollen schlüpft.

Kellers Erstinszenierung von 1996 erhielt in dieser Zeitung damals viel Lob. Er habe die burschikose Karen Hempel alias Doris stilsicher durch die vielen Schichten der grossen Rolle geführt, meinte der Kritiker. Das gelingt Keller nun auch mit Bettina Burchard. Die 1986 in Paris geborene Deutsche spielt nicht, sie ist das «kunstseidene Mädchen». Man hört dieser dreisten Erzählerin gerne zu, wenn sie schnoddrig über die Dummheit mancher Männer lästert oder treuherzig erklärt, wie und warum sie zur Diebin wurde.

Sie rollt mit den Augen, schmaucht, spielt die Grande Dame à la Marlene Dietrich und bringt das Publikum mit an Slapstick grenzenden Szenen zum Lachen. Dabei ist Doris’ Geschichte tragisch. Sie ist das Kind eines Alkoholikers und einer Garderobenfrau und hangelt sich mehr schlecht als recht durch. In Rückblicken erfährt man, warum sie in Berlin an einer Metrostation steht und in Erwägung zieht, sich zu prostituieren.

«Berlin schneit»

Einer nimmt sie schliesslich mit. Ein von seiner Frau Verlassener, der nur ihre Gesellschaft will. Anfangs sieht er in der 18-Jährigen ein unschuldiges Kind, er aber ist ihr widerlich. «Was Ihnen alles hätte passieren können», seufzt er. «Haben Sie eine Ahnung, was mir alles schon passiert ist», sagt Doris sarkastisch. Als sich die beiden doch noch finden, ergibt sich ein magischer Bühnenmoment.

Doris steht euphorisch auf einem Tisch und sagt, ungläubig darüber, so glücklich zu sein: «Berlin schneit.» Und es schneit tatsächlich, was seine Wirkung im Theater nie verfehlt. Doch man ahnt: dieses Glück ist flüchtig. Und als Keller seine geläuterte Heldin (sie will kein Glanz mehr werden) in die Dunkelheit entlässt und sie erneut die Strassen Berlins begehen lässt, wünscht man ihr, sie möge es schaffen, was immer das heissen mag.

