Whatsapp gibt den Ton an: An ­dieser Chat-Applikation kommt derzeit kaum jemand vorbei. Und damit auch am Facebook-Konzern nicht, der Whatsapp im Jahr 2014 aufgekauft hat.

Das passt den Strategen beim grossen Konkurrenten Google nicht. Dort versucht man krampfhaft, im Messenger-Geschäft Fuss zu fassen. Und das bereits seit vielen Jahren: 2007 lancierte Google den Chatdienst Talk. Ab 2009 experimentierte der Konzern mit dem neuartigen Kommunikationsdienst Wave, darauf folgten Buzz und schliesslich Google+ sowie Hangouts. Der Erfolg blieb aus – wohl auch, weil Google zu viel Neues in die Dienste packte.

Nun wagt Google eine neue Offensive: Allo soll Whats­app Konkurrenz machen, und Duo könnte eine Alternative zu Microsofts Skype werden. Beide Apps lassen sich kostenlos auf Android- und iOS-Geräten instal­lieren. Google will den Hang­outs-Dienst, mit dem man chatten und (bild-)telefonieren kann, in der Zukunft offenbar zum Kommunikationstool für Firmen degradieren.

Ein Roboter eilt zu Hilfe

Mit der App Allo können die Nutzer direkt oder innerhalb von Gruppen Textnachrichten, Fotos und Videos austauschen – und natürlich Symbole, Emoticons und Sticker. In diese hat Google besonders viel Arbeit investiert. Entsprechend farbenprächtig und animiert kommen sie daher.

Doch genau das bieten die meisten anderen Messenger und insbesondere Whatsapp auch. Zum Durchbruch verhelfen will Google Allo mit dem integrierten Assistenten. Auf Nachfrage hin zaubert dieser etwa die Wetterprognosen, den Weg zum Restaurant oder die Startzeit eines Films auf den Schirm. Er kann aus jedem Chat heraus einfach beigezogen werden. Allerdings versteht er bloss Englisch. Wenigstens ist er sich seines Defizits bewusst:«Entschuldigung, ich lerne gerade noch Deutsch», antwortet er auf eine entsprechende Frage.

Ob eine schön gestaltete und mit einem Assistenten aufgepeppte App genügt, um Whatsapp ­Paroli zu bieten und viele Leute zum Umstieg zu motivieren, muss indes bezweifelt werden. Zumal die App bei der Sicherheit patzt: Zwar lassen sich Chats verschlüsseln. Allerdings geschieht dies bloss auf den expliziten Wunsch der beteiligten Nutzer hin. Hintergrund: Verschlüsselte Chats kann Google nicht mitlesen und somit keine Assistenzdienste anbieten.

Einfacher bildtelefonieren

Vielversprechend sieht hingegen Googles zweite neue Applikation aus: Duo bietet bloss das Allernötigste. Dafür ist die schön gemachte App zur Bildtelefonie einfach zu bedienen. Damit ist sie eine spannende Alternative zur mit vielen Funktionen überfrachteten Skype-App sowie zum aufs Apple-Universum beschränkten Facetime-Dienst. (Berner Zeitung)