Meister Mabern

Harold Mabern, 1936 in Memphis, Tennessee, geboren, war ein Spätzünder. Musikunterricht lag im Familienbudget nicht drin. «Als Kid spielte ich kein Instrument», meint Mabern rückblickend. Erst an der Highschool, wo der Vater der Sängerin Dee Dee Bridgewater einen mitreissenden Musikunterricht erteilte, begann Maberns Musikkarriere.

Er wurde Trommler in der Marching Band. Mit fünfzehn Jahren entdeckte er bei einem Freund schliesslich ein Klavier. Er erinnert sich: «Klavierstunden hatte ich nie. Trotzdem sagen die Leute, ich hätte einen guten Anschlag. Ich habe halt den richtigen Künstlern über die Schulter geschaut.»

Lehrjahre in Memphis

Die Lehrjahre begannen als Teenager in Memphis. «Es gab viele Clubs, aber auch strikte Rassentrennung. Weisse Lokale waren für uns Schwarze tabu, unsere Lokale aber waren offen für die Weissen.» Mabern kupferte vor allem beim Pianisten Phineas Newborn ab. «Phineas war sensationell. Er hatte alles unter Kon­trolle. Was andere knapp mit zwei Händen schaffen, spielte er mit links. Die Rechte steckte in der Hosentasche.»

Lernen beim Begleiten

Nach dem Umzug 1954 nach Chicago kam Mabern dank Hilfe und Freundschaft mit dem Pianisten Ahmad Jamal dem Ziel seiner Träume einen Schritt näher, 1959, nach der Weiterreise nach New York, hatte er das Ziel erreicht. «In Chicago habe ich zu meiner Musik gefunden. Das gab mir Selbstvertrauen.

In New York habe ich sie perfektioniert.» Mabern nahm als Pianist an zahlreichen stilprägenden Aufnahmesessions für das führende Plattenlabel Blue Note teil. Viele, die den Bebop als zu intellektuell, den Cool Jazz als zu weich und den West Coast als zu steril empfunden hatten, freuten sich nun am erdigen Blues- und Gospelfeeling des neuen Stils namens Hardbop. Er bedeutete die Rückkehr zu den Roots.

Mabern begleitete Hardbop-Stars wie den Trompeter Lee Morgan und den Saxofonisten Jackie McLean, aber auch Sängerinnen. Die erste war Betty Carter, später folgten Dakota Staton und Etta Jones – und weitere Berühmtheiten.

Nach zahlreichen Engagements bei Koryphäen wie Sonny Rollins, dem Gitarristen Wes Montgomery und kurz sogar Miles Davis, fasste Mabern den Mut zur eigenen Band. Auf all seinen Alben, beginnend mit «A Few Miles From Memphis» mit 32 Jahren bis «Afro Blue» 2015 als 79-Jähriger besticht Mabern mit seiner urtypischen, phänomenalen Ausdruckskraft, die er sich einst an der Beale Street in Memphis angeeignet hat.



