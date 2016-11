Leben wie in der Serie: «Gilmore Girls»

Die Looks von Jess und Luke

Die gute Nachricht zuerst: In «Gilmore Girls: A Year in the Life» taucht Jess (Milo Ventimiglia) wieder auf. Seine Haare sind gewachsen, sein Gesicht ist männlicher geworden, aber sonst ist der Neffe von Luke unverändert sexy. (Ja, auch Dean kommt wieder vor, Rorys anderer Exfreund – jetzt ebenfalls mit längeren Haaren –, und er strahlt noch immer totale Langeweile aus.)



Die schlechte Nachricht: Luke (Scott Patterson) sieht immer noch gleich aus. Ganz attraktiv, klar, aber immer noch im Holzfällerlook. Diese Hemden . . . Aber gut. Immerhin ist das gerade en vogue, Flanellungeheuer und schwere Boots. Luke trägt übrigens ein Käppi von Barbour. Verkehrt. Da spielt es keine Rolle, welche Marke es ist (Ihr Sohn/Ihre Tochter wird jetzt aufjaulen, aber Luke ist eben einfach nicht cool), und deshalb tut es auch eine Dächlikappe vom letzten Minigolfturnier. Oder von der SVP-Veranstaltung.



In Connecticut, wo das fiktive Städtchen Stars Hollow liegt, gibt es viel Schnee. Im Winter tragen die Mannen darum ausschliesslich schweres Leder, CAT-Stiefel oder so was in der Art (in unserem Beispiel sehen Sie Urban Classics, auf Urbanpeople.com). Luke und Jess stehen sich modisch eigentlich ganz nah, sonst ja nicht immer so. Nur muss der Neffe natürlich immer noch einen auf Outlaw ­machen, was sich darin äussert, dass er ausschliesslich Schwarz trägt, Hoodie, Bomberjacke, Jeans. Ob Rory immer noch darauf abfährt? nk