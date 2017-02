Im Reich der Wolkenmenschen

Infobox

Anreise: Ab Zürich z. B. mit KLM über Amsterdam, ab ca. 730 Franken hin und zurück. Verkehrsmittel: Viele Orte sind nicht einfach zu erreichen, da der Norden Perus touristisch noch wenig erschlossen ist. Am besten erkundigt man sich in grösseren Städten nach Kleinbussen, verhandelt mit Taxifahrern oder bucht in einem Touristenbüro einen geführten Ausflug.



Hotels in Lima: Gute Hotels findet man im Stadtgebiet Mira­flores (Miraflores Park, in der Nähe befindet sich das Museo Larco).



Hotels in Cajamarca: Costa del Sol (zentral gelegen); Laguna Seca (verschiedene Thermalwasserpools).



Hotel in Luya: Tambo Sapalanchan (sehr schöne Lodge zum Ausspannen).



Hotels in Chiclayo und Lambayeque: Los Horcones de Túcume (Lehmbauten bei den Pyramiden von Tucume).



Die Reise wurde vom Tourismusverband Promperu unterstützt.