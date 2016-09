Im Garten des Grauens

Behütete Kindheit sieht anders aus. Im Debüt der 26-jährigen Michelle Steinbeck kräht ein Kind einen Schwall von Beschimpfungen, es peitscht mit einem Ginsterzweig auf sein Bein, Doggen, gross wie Kälber, beissen Ohren ab, und ein Auge kullert über das Kopfsteinpflaster einer stinkenden Stadt, wo gehäutete Schafsköpfe über den Türen hängen und Möwen wie Schimmelflecken über dem Meer aussehen.

Das Buch «Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch» mutet an wie ein pillengeschwängerter Höllenritt durch Szenerien, die einem Gemälde von Hieronymus Bosch entnommen sein könnten.

Das Kind im Koffer

Tatsächlich geht es um eine Reise. Der Protagonistin Loribeth passiert ein Missgeschick. Sie wacht zu Hause auf, spürt, wie ein glühendes Bügeleisen sie platt drückt, und wirft es aus dem Fenster. Doch unter dem Fenster steht ein Kind, dem das Bügeleisen ein Loch in den Kopf schlägt. Loribeth packt das Kind in einen Koffer und flieht. Eine Wahrsagerin rät ihr: «Deine Ängste und Zögerlichkeiten sind die deines Vaters – steck sie in den Koffer, und gib sie ihm zurück.»

Es geht um Kindsein und Erwachsenwerden, die Angst vor anderen Kindern und vor dem eigenen Kind, den Wunsch, Verpasstes in den eigenen Kindern aufleben zu lassen, und um die Suche nach dem eigenen Weg: Steinbecks Buch ist ein eigenwilliger Coming-of-Age-Roman, der kühn auf die Bildkraft der Sprache setzt und fantastische wie realistische Erzählweise als Stilmittel benutzt, die Befindlichkeit seiner Figur wiederzugeben.

Loribeths Reise führt durch wechselnde Szenerien: auf einen Friedhof, in eine rote Stadt, über der eine eiserne Brücke wie ein Regenbogen hängt, in ein Schiff aus Konservendosen oder in eine gläserne Kirche. Dabei findet sie den Vater, der früh die Familie verlassen hat. Die in einer Anstalt lebende Mutter taucht auf. Loribeth trifft auf zwei Liebhaber, die sie mit Fisch füttern, sie lebt in einer Künstlerkommune und heiratet gar.

Alptraumartige Szenarien

Steinbeck dehnt den normalen Sprachgebrauch wie auch die Sprachbilder, die sich einer einfachen Entschlüsselung entziehen. Sie sind in rascher Folge gesetzt, verformen sich alptraumartig, kippen abrupt oder kehren ihr Inneres nach aussen, wie eine umgedrehte Socke. Das Kind im Koffer, das manchmal aufwacht und an den Deckel klopft, scheint zunächst für die eigene Kindheit zu stehen, dann für ein abgetriebenes Kind, später für projizierte Wünsche. Bei aller Abgefahrenheit und scheinbaren Willkür ist der Text aber nach musikalischen Gesetzen sorgfältig durchkomponiert.

Ein neuer Ton

Man mag vor den Gräueln zurückschrecken: Das Buch der 26-Jährigen, die am Schweizerischen Literaturinstitut studierte, fordert Lesegewohnheiten heraus und polarisiert. Es stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und ist für den Schweizer Buchpreis nominiert, in der Diskussion im letzten «Literaturclub» im Schweizer Fernsehen fiel es allerdings bei der Mehrheit der Kritiker durch. Das Buch setzt einen interessanten neuen Ton in der Schweizer Literatur – dieser muss aber auch nicht alle interessieren.

Michelle Steinbeck: «Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch», Lenos, 153 Seiten. (Berner Zeitung)