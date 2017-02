Fifty Shades of Grey: Hinter der Maske die Leere

Es war einmal ein Mann, der wollte eine Frau zurückgewinnen, nachdem er sie zu oft ausgepeitscht hatte – der Mann hatte generell dunkle sexuelle Fantasien und im Speziellen eine verpfuschte Kindheit. Die Frau war trotz allem in den Mann verliebt und willigte sofort ein. Auch weil es jetzt eine «Vanillesexbeziehung» werden sollte, ganz ohne Peitschen. ­Leider wollte die Ex des Mannes dann die Frau töten und deren neuer Boss mit ihr ins Bett. Aber alles kommt gut.

Ja, die Geschichte von Christian Grey (Jamie Dornan) und Ana­stasia Steele (Dakota Johnson) ist schnell erzählt, auch wenn der Film ganze zwei Stunden dauert. Er basiert auf dem zweiten Teil der Trilogie der britischen Autorin E. L. James, «Fifty Shades Darker», einem 560-Seiten-Wälzer, der deutlich braver daherkommt als Teil eins. Weil Protagonist Christian Grey, ein Multimillionär, plötzlich Gefallen findet an Blümchensex und auf seine Sadomaso-Allüren verzichtet. Das Kammerstück mit einer Handvoll gar nicht so schlechten Schauspielern ist aber nicht wegen der lahmen Story so schlimm.

Die Tragik dieses Filmes spiegelt sich in den Zuschauerinnen wieder. Wie beim ersten Teil vor zwei Jahren werden hauptsächlich Teenager in die Kinos strömen, weil «Fifty Shades of Grey» ein Teenagerfilm ist (ein Junge und ein Mädchen verlieben sich und haben Sex). Die Botschaft allerdings, die diese Teenager mit nach Hause nehmen, lautet: Die Frau kann zwar versuchen, sich zu wehren, doch am Schluss bestimmt der Mann.

Das ge­schieht subtil, Hauptfigur Ana­stasia sagt zwar manchmal «Nein» oder schüttelt zaghaft den Kopf, doch ein paar Worte von Christian genügen, und sie gibt klein bei, egal, worum es gerade geht. Von Selbstbestimmung keine Spur, und Versuche, den Mann zurechtzuweisen, zum Beispiel, weil er eben mal schnell die Firma kauft, in der sie einen (von ihr geliebten) Job ausübt, damit er sie überwachen kann, versanden.

Dass Grey Ana ver­bietet, mit ihrem Chef nach New York an eine Tagung zu gehen, wird als selbstverständlich hingenommen, und seine Aussage, er sei ein «Sadist», wird von ihr mit einem verschreckten Gesichtsausdruck quittiert – und dann schnell wieder vergessen. Ana ist die Unterwürfigkeit in Person, natürlich ist das auch in der Buchvorlage so, doch wirkt es auf diese zwei Filmstunden komprimiert einfach nur: schockierend.

Schockiert wäre man gerne bei den Erotikszenen gewesen, denn geht es in «Fifty Shades» nicht eigentlich um... Sex? Doch. Aber während man beim Lesen des Romans sich wünscht, es möge doch bitte, bitte nicht jeder laszive Blick von Ana in wildem Sex (und seitenlangen – furchtbar schlecht formulierten – Ausführungen dazu) enden, wäre im Film ein bisschen mehr tatsächlich mehr gewesen.

Zwar sind die Rencontres im Schlafzimmer/Lift/Boot zahlreicher ge­worden, trotz all dem Vanille, und dazu ästhetisch ansprechend (man tut es in gedimmten Licht und so). Trotzdem bleiben die Szenen leer. Auch weil Anas kurze Stöhner jeweils klingen, als ob sie im Stimmbildungskurs dem Lehrer gefallen möchte. Dabei hatten die Hauptdarsteller vor Sexszenen so schöne Rituale: Dakota Johnson (27) soll ich sich Mut angetrunken, Jamie Dornan (34) Liegestütze für tolle Muckis gemacht haben.

So. Wer sich also in Langeweile üben will, schaue sich «Fifty ­Shades Darker» an und konzen­triere sich auch ein wenig auf die Musik: Der Soundtrack ist wirklich gut, die Songs sind richtig stark. Sogar jene, die von Frauen gesungen werden. (Berner Zeitung)