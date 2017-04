SMS von Mittwoch, 12. April

SMS

Zu verschenken



Damen-Jeansjacke, Gr. 40/42. Und Sherpa-Softshelljacke, hellgrün, Gr. L, ebenfalls für Damen.

078 703 32 25



Grünpflanzen, Efeutute, Hydro, in 3800.

077 4040741



Garten-Cheminée aus Betonelementen, mit Kupferhaube. B 75, T 80, H 160. Grillfläche: 45 x 32, vielfach verstellbar.

079 227 30 46



Marantz Stereo-Kassettendeck.

031 332 43 68



Reiseführer über den Norden der Niederlande. Bitte frühestens ab 18.30 Uhr anrufen.

079 122 32 25



barbie-puppen, kleider u.möbel. abholen in aarberg. 076 526 77 22



Hometrainer Number one training 127 magnetic. Abzuholen in Radelfingen.

079 784 27 85



Trampolin mit Schutznetz. Durchmesser ca. 3 Meter. Muss in 3608 demontiert und abgeholt werden.

079 364 20 56



Gut funktionierender Handrasenmäher. Bitte nur SMS. 077 411 88 30



Schirmständer aus schwarzem Lochblech, abholen in 3415.

079 378 15 36



Rollentrainer. Abzuholen in 3672.

079 619 03 91



Säulentisch, achteckig, ausziehbar, 94 x 94, H 75, abzuholen in Krauchthal.

078 814 03 00



Kinder-Buggy. Uetendorf.

033 345 29 84



Box mit Elvis Presley Collection (8 Dvds); Elvis Presley the definitive Collections (4 Dvds). Nur SMS.

079 412 79 28



Tchibo Cafissimo, schwarz, 20 x 20 x 20 cm. Abholen in Zollikofen.

079 227 69 33



Verschiedene Konfigläser mit Deckelverschluss (Murten).

079 934 45 50



Schrank, weiss, 3-türig (1x Spiegel). B 150 x H 196 x T 60 cm. In Uetendorf.

079 318 20 06



Handrasenmäher. Hünibach.

079 603 82 40



Gratis gesucht



Grosse Familie sucht dringend 2 bis 3 leichte Matratzen, ca. 190 x 90.

078 768 02 02



Wer hat Migros-Kleber? Wir würden noch 11 benötigen. 079 432 18 82



4 Jöö-Kleber der Migros.

079 297 57 05



Wasserdichtes Sonnensegel, drei- oder viereckig.

077 407 06 11



formwilde granitplatten. raum biglen/arni.

079 823 80 97



Wo ist ein Igluzelt, das einen neuen Besitzer sucht? 079 594 19 87



Holztüre für den Aussenbereich (Breite 85-90 cm, Höhe 196-200 cm / Rahmenmasse). Sowie Holzsitzbank.

079 660 69 57



Kinder-Buggy. Umgebung Thun.

033 453 24 13



Schaukasten oder kleine Vitrine. Raum Thun.

077 470 52 08



Oleander, Farbe der Blüten spielt keine Rolle. Höhe ca. 80 bis 100 cm.

079 529 25 57



Gelber, kleiner Migroshase.

079 324 00 30



Gut erhaltene Offizierskiste. Umgebung Bern.

079 518 83 81



altes töffli, auch rostig oder defekt.

079 729 12 16



Osterhasensticker von der Migros.

078 802 74 84



Altes Damenvelo. Umgebung Thun/Bern. Bitte nur SMS. 079 291 36 55



Autokindersitz mit Isofix (ab 1 Jahr).

079 670 91 92



Dörrex mit metallenem Dörrgitter.

077 403 90 47



Duromatic, ca. 2,5 Liter. Sowie ein Ladekabel zu Nikon Kamera CoolPix S 3600.

079 262 58 38



Weidezelt, Tipi, Jurte. Sowie Blechzuber.

079 203 46 75



Diverses



digitalkamera nikon coolpix s9900, am 10.4., hinterer Rämisgummen.

034 497 19 25