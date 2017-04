SMS von Donnerstag, 13. April

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Elektrokochherd, 3 Platten mit Backofen, freistehend. 079 541 58 50



Ovaler Tisch, Höhe 74 cm, Breite 110 cm, Länge 160 cm, muss abgeholt werden in Oftringen. 079 414 12 37



Bett, 140 cm. Zustand gut, gekauft bei Micasa. Muss in der Stadt Bern abgeholt werden. 079 261 90 04



12 Überraschungs-Paketkleber von der Migros. Gegen Porto.

079 243 03 49



2 Tatamis (200 x 90 x 6). Abholen in 3432. Bitte nur SMS. 079 336 74 39



Ca. 2 Meter hohe Yukapalme.

079 273 96 87



2 Tastentelefone rot/olive. Abzuholen in Zollikofen.

079 227 69 33



Occasion Wechselstromzähler für interne Messung. Abholen in 3633 oder gegen Porto. Nur SMS. 079 849 30 93



Ältere, massive Metallrutschbahn. Muss ausgegraben und abgeholt werden in Thunstetten. 078 671 96 35



Diverse Taschenbücher. 079 378 15 36



Altes Töffli, darf auch rostig oder defekt sein. 079 729 12 16



Spitex-Badelift zum kurbeln. 079 527 61 31



Ecksofa. Masse: Länge 2,30, Breite 2,20, Höhe 80 cm. Muss abgeholt werden. 079 407 05 84



Tiba-Holzherd, Lavabo sowie Schrankboiler, 210 L. Abholen in 3309. 079 451 16 07



Sportbücher: Olympischespiele aus den Jahren 1960/70/80/90 und Fussball-weltmeisterschaft aus den Jahren 1960/70/80/90. Nur SMS. 079 583 26 28



2 Tickets: Nik Hartmann - live, 28.4., Gommiswald (SG). 079 209 06 83



In Wattenwil: Übungsverstärker für E-Gitarre, Roland Micro Cube.

079 932 93 02



Alter Schrank von 1868, ist defekt. 079 864 12 17



4 bordeaux-rote Esszimmerschtühle, Stoffüberzug, gut erhalten.

079 439 29 78



Infolge Berufswechsel: div. Unterrichtsmaterial Primarschule 3-6. Schuljahr. Ab 18 in 3150 abzuholen. 079 289 82 51



2 Billette für «Interlaken Classics», 1. Kategorie, Sonntag, 16.4., 17. Uhr, Kursaal Interlaken, Konzert Beethoven. Abholen in Oberhofen.

079 810 97 52



Rollerblades: Grösse 42. Abzuholen in Steffisburg. 079 363 92 62





Gratis gesucht



Eintrittskarten für die BEA. 079 331 89 28



gartenhäuschen, ca. 2 x 2 m. umgebung thun. 079 727 18 16

Gartenplatten: 50 x 50. 079 752 52 31



Ha fröid a modäujsebahne, egal was, o kaputi.

079 884 44 53



Gardena Bewässerungs-Uhr, auch alte mechanische Ausführung. 079 282 69 32



Sticker von Migros für Hasenbaby. 079 581 30 88



Altes, kleineres Stallfenster, mit oder ohne Glas. 079 775 29 01



Osterhasenkleber von Migros. Wer hat mir noch 6 Kleber? 079 667 13 93



Ein Aufnahmegerät das noch funktioniert. Bitte nur SMS. 079 763 54 23



Altes töffli, darf auch rostig oder defekt sein 079 729 12 16

Wir brauchen noch 2 migros-chläberli. Wer hat noch übrig? 079 429 31 53



Stokke Tripp Trapp. Farbe Whitewash. Region Emmental und Bern. 079 794 82 14

2er sofa, rattanlounge, für balkon.

079 505 72 01



zwei bea-eintritte. 079 728 03 77



haushaltgetreidequetscher für müesli.

079 723 39 78



Lederreste für einen Kindergarten. 078 897 44 75





Diverses



Vermisst: Katze im Raum Brienz. Getigert mit weisser Brust und weissen Pfoten. 079 418 66 26



Wir vermissen seit 2. April kleingewachsenes, braunes Tigerbüsi am Breitmattweg 22 in Oberwangen. Bitte Beobachtungen melden. 079 407 86 90