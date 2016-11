SMS vom Samstag, 26. November 2016

Im Überblick

Zu verschenken



Zirka 4 kg Kerzenreste, Kerzenfarben und Dochte zum Kerzen giessen. Auch 2 Pfannen sind vorhanden. 031 829 01 63



Kettler-Rudergerät. Abholbereit in 3604. Bitte nur SMS. 079 523 85 10



Kinderskischuh Grösse 30. In Langenthal. 079 740 09 02



Verschiedene Stricknadeln in Ostermundigen. Nur SMS. 079 243 86 52



Altes Herrenvelo. Muss in Konolfingen abgeholt werden. 031 790 61 35



2 Holzrahmen für Seidenmalen oder Ähnliches. Stufenlos leicht verstellbar. In Münsingen abzuholen. 031 721 39 56



Kajütenbett mit 1 Rost. 033 243 30 60



Holzkorpus für Bastelraum oder Lager, H 75 cm B 283 cm T 52 cm, 6-türig abzuholen in Burgdorf. 079 688 22 33



Tiefkühlschrank. In Langenthal. 078 826 29 49



Langlaufausrüstung, Schuhgrösse 38/43. Stöcke. 079 297 57 05



2 Gartentische, 1x blau-meliert, 1x blau, oval. Nur SMS. 079 330 15 36



2 Lättliroste Bico Flex, 197 x 93. Kopf u Fussteil verstellbar. 079 656 89 22



Die Herzen im Hause. Gesundheitsbuch Dr. U. Kühner. Alte Schrift. Verlag aus Dresden von 1921. Raum Bern. 079 710 23 20





Gratis gesucht



Eishockeyschlittschuh-Schoner mit Rollen. 079 665 97 75



Migros Teddy-Sammelkleber. 079 665 97 75



Reisebett. In Thun. 079 252 57 80



Rübenhobel. 078 731 24 66



Schrank, B: ca. 80 cm, H: ca. 180 cm. 079 817 53 76



Alte Holzbretter. Zirka 1 m hoch. Im Emmental. 079 823 80 97



Scheich-Pferdestall. 031 721 01 59



Wer hat noch Utensilien zum Ski wachsen und Kanten schleifen, die er nicht mehr braucht? 079 763 91 64



Tiptopf-Kochbuch. 079 225 78 25



Damen Schlittschuhe Grösse 41-42. 079 392 67 74



2. und 3.Band von „Die Tränen der Nellie Fisher“ von Beverly Levis. Sie sind leider vergriffen. 079 692 26 19



Plattenspieler. 076 373 53 53



Alte Militärmesser und Fiber für Militärmesser. 079 356 09 44



Alter runder Säulentisch, Durchmesser 1,10 m. Nicht zum Ausziehen. 079 775 29 01



Frisierumhang. 079 403 96 87



Heimtrainer. 078 608 29 06



Nachwuchsturner sucht ein Pauschenpferd. 079 489 99 12



Maskros-Hängeleuchte von Ikea. Die mit den vielen weissen Steckpapierblumen. 079 823 80 97



2 Weisse Tischtücher. 079 726 70 46



Diverses



Wer hilft mir, mein Samsung GALAXY S 4 besser zu verstehen? Raum Langenthal. 079 692 26 19



Entlaufen am 25.9. bei Frinvillier-Friedliswart: älterer Englisch-Setter, schwarz mit meliertem Schwanz. 079 698 66 06



Gefunden: Wer vermisst eine Kinder-Brille mit Sportbügeli. Die Farbe ist ein Rotton, mit runden Gläsern. Gefunden nähe Manor Thun am 23.11, habe habe sie bei Brillen Fielmann abgegeben. 079 513 97 39



Mein goldfarbenes Peugeot Damenvelo mit orangem Lenker ist vom Bahnhof Thun verschwunden. Hat es jemand gesehen? 076 574 73 14