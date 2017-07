SMS vom Samstag, 15. Juli 2017

Infobox

Zu verschenken



Passevite, Chromstahl. Plus Wärmeplatte Kisag, neu, 19/46 cm. Abzuholen in 3700. Nur SMS. 079 470 79 41



Setzkasten, dunkelbraun, 60/60 cm, dunkelbraune, ca. 50 Fächli, 4 Bilderrahmen, Metall. Zum Zusammenhängen (früher Reklameaushang). 079 645 31 13



Bad-Spiegelschränkli, H72/B95/T14, mit Glastablaren. 079 645 31 13



Sonnenschirmsockel. Er ist mit Beton gefüllt. Schirm dazu. 079 670 14 36



Esstisch aus Holz. 1,42 x 1 Meter, kann mit Platten von 15 cm und 50 cm verlängert werden. 076 446 52 88



Ovaler Tisch, massiv, ausziehbar. 033 345 26 59



Blaues Fass als Regentonne, 120 Liter. 079 616 92 36



Halfpipe (Skater-Rampe), 7 x 2 x 1,5 m. Holzkonstruktion, Zustand gut. Muss abgeholt werden. 079 785 49 00



Sauerkraut-Standen. Grösse 40 Liter und 60 Liter. Zudem Einbau-Backofen Marke Elektrolux mit Dampfabzug. Und sehr gut erhaltenes Herrenfahrrad Marke Villiger, 3 x 7 Gänge. 034 415 16 93



Honigschleuder, Handbetrieb. 034 431 18 64



Puzzles, 500 Teile. Zudem Kinderspielsachen, bis 2 Jahre. In Worb. 079 628 96 04



Jodlerhemd Marke Metzler, Gr. 41, verdeckte Knopfleiste mit Edelweiss-Stickerei. In Thun. 033 221 81 88



Gut erhaltener Zimmerbrunnen. Abzuholen in Thun. 079 702 74 55



Sechseckiges Gartenhaus. Muss beim Abbau geholfen werden. Abzuholen in Rohrbach. 062 965 25 41



5 Grosse Blumentöpfe, Durchmesser 45 cm. 078 764 66 33







Gratis gesucht



Herrenfahrrad. In Ostermundigen. 079 654 65 57



Konfigläser. Raum Thun. 079 242 78 37



Dörrex-Gerät. Region Bern und Umgebung. Eventuell auch nur zum Ausleihen. Telefon ab 19 Uhr. 079 356 17 36



Baumwolle zum Häklen von Bébédecheli. 079 242 78 37



Leiterwagen, um 2-3 Kleinkinder zu ziehen. 076 749 45 44



Musikinstrumente aller Art, auch Hilfsmittel zu Instrumenten. 076 404 92 83



Funktionierendes Samsung-Smartphone. 075 423 33 63



Kälber-Iglu als mobiler Zwergziegenunterstand. 079 784 35 16



Alu-Gestell zu Partyzelt, 3 x 3 m. 079 697 35 46



Altes Singbuch. 079 502 08 07



Jura- oder Sigg-Brezeleisen von früher, evtl. Rosenküchlieisen. 076 735 00 30