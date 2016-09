SMS vom Samstag, 1. Oktober

SMS

Zu verschenken



Goethes Werke, Band 1 bis 12, herausgegeben von Ernst Merian-Genast. 076 339 56 78



amtsblatt vom kt. bern 1916. Ev. im tausch gegen modelleisenbahn. 079 884 44 53



Reader`s Digest Hefte von 2015. 079 708 50 30



ca 500 Biergläser versch. Formen, Grössen von versch. Bierfirmen, neu und orig. verpackt, müssen in 3700 spiez abgeholt werden.079 940 39 87



kinderpult, buche hell, B60xL110, mit ablagefach und schubladen, inkl. kinderbürostuhl, guter zustand, muss in der nähe von thun abgeholt werden. 079 569 07 44



Bosch-Leisehäcksler Axt 1600HP, in Bern. 079 393 03 23



Wär hätte interesse an ticket für kastelruther-spatzen-konzert am 13.dezember im kursaal bern? Bitte nur sms. 079 462 94 52



Eine guterhaltene und saubere Matratze (90/200). 077 443 02 47



Wer braucht 17 Migros-Farmmania? Abzugeben in Bern Stadt. 076 373 79 29



Viele Knöpfe aus Holz-Metall-Horn-Leder-Bambus, div. Grössen (für Bayr.-Österr. Tracht u a.), Bern Stadt. 076 373 79 29



Märchenhäuschen aus Holz für Kleinkinder, farbig für Draussen. In Kerzers. 079 372 64 23



Ca.30 Stk.1lt.-Glasflaschen. Sowie Entsafter und verschiedene Artikel zum Most einkochen. 077 434 91 67



Kinderbett, 120 x 65 cm, abzuholen in 3182. 031 741 02 42



in belp an tierheim oder privat: katzenkratzbaum, selbst gemacht, runde "aussichtsplattform", mit kokosschnur, alles in braun. höhe 63 cm, "sitzfläche " durchmesser 35 cm. 079 698 26 32



Gratis gesucht



Baum- oder Haselnüsse zum selber Auflesen. 079 412 02 65



alter, gut erhaltener Überseekoffer. 079 563 04 27



5-armiger alter Messing-Kerzenhalter. SMS oder Whatsapp. 079 483 20 63



Quitten zum selber Pflücken. 079 562 35 92



auti chinderbüechli vom ernst kreidolf. 079 567 43 32



Einbau-Abwaschmaschine, B 59/60 cm, H 72 cm. 079 366 56 41



Alte Widerstände, Röhren, Elkos, Trafos etc. 077 430 51 33



Alte Militärmesser und Fiber für Militärmesser. 079 356 09 44



Mir fehlen noch einige EM-Panini-Bildli, wer kann mir weiter helfen? Ich kann auch tauschen. Bitte nur SMS. 079 351 00 55



Cello-Ständer für unseren 6 Jahre alten Sohn. 076 425 51 17



wer hat eine spielkonsole, die er nicht mehr braucht? wäre gerne abnehmer. xbox etc... bitte nur sms. 079 449 73 68



Kinder-Velositzli, Region Thun/Umgebung. 079 548 46 83 oder 033 437 07 89



Haustüre mit Rahmen, kann demontiert werden. 076 533 28 05



quitten zum konfiture machen, 4-8 kg. 079 727 27 05



Kleines Ultraschallgerät zum Reinigen von Schmuck, im Raum Belp. 079 698 26 32

2 Tickets für FamExpo-Messe an der Suisse Toy für 6. - 9.10. 079 432 18 82



Diverses



Wer hat mein Brillenetui (schwarz, mit weisser Beschriftung,Inhalt: Brille mit dunkelblauer Fassung) im Raum Thunstetten-Langenthal (Hirschpark, Aspisee) gefunden? Am So. 25.9. auf Velotour verloren. 062 963 20 63



Verloren am 29.9. in Wimmis,Gurzelestrasse: weisses Samsung-Natel. 033 657 10 00