SMS vom Montag, 3. Oktober

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Rollerblades, Grösse: 42, wenig gebraucht. Abzuholen in 3662. Nur SMS.

079 601 78 76



Küchentisch und Taburettli.

077 407 67 76



Matratze, gebraucht, 160 x 200 cm. Abzuholen in der Region Interlaken. Bitte nur SMS.

079 760 28 41



Fitness Stepper.

079 329 25 33



Alte Tretnähmaschine, gut erhalten. Muss abgeholt werden. Nähe Burgdorf.

079 777 60 88



29 Coop-Kleber. In Roggwil abzuholen.

079 560 23 04



Schöne Lavalampe, blau. Bei Fraubrunnen.

079 667 61 10



Tisch aus dunklem Holz, 85 x 120 cm. Ausziehbar bis 220 cm. Muss abgeholt werden in Heimberg.

079 377 50 06



Elektrische Schreibmaschine (Brother), ist schon etwas älter, aber funktioniert noch gut.

079 695 72 60



Farmmanias. Bitte nur SMS.

079 295 82 72



Online-Gutschein im Wert von 5 Franken für die Suisse Toy vom 6. bis 9. Oktober in Bern. Bitte nur SMS.

079 735 45 90



Ungefähr 2,5 m2 helles Laminat.

079 832 68 25



CD-Kollektion Bündner-Musik von Peter Zinsli.

079 316 42 92



Grosse Nordmann-Tanne. Muss in der Bern Länggasse gefällt werden.

031 30 40 88



Satellitenempfänger Phonotrend SDR 6800 ohne HD.

079 428 37 55





Gratis gesucht



Notebook, muss gut funktionstüchtig sein.

079 324 72 23



Ich bin ein junger Student und eher gross. Mein momentaner Drahtesel hat nur drei Gänge und ist nicht sehr geeignet für die Berner Höhenunterschiede. Deshalb suche ich nun ein altes Rennvelo mit mindestens vier Gängen. SMS mit Bildern oder ein kurzer Anruf wären super.

077 413 85 62



Alte PTT-Sachen: Briefkästen, Schilder, Hüte, usw.

079 674 11 20



Filz- und Stoffreste zum Basteln mit Kindern. Region Thun-Spiez. Danke.

079 581 24 72



Schröpfgläser im Raum Burgdorf. Danke.

079 560 03 20



Ich wünsche mir von ganzem Herzen eine Geige. Seit ich bei Bekannten einmal darauf spielen durfte, träume ich davon, dieses Instrument selber zu spielen.

079 503 26 33



3/4-Gitarre für unseren bald 8-jährigen Sohn.

079 748 45 62



Quitten zum selber Pflücken zwischen Thun und Bern.

079 537 47 39



Märitstand.

079 549 53 49



Mechanischen Wecker (von Hand aufziehbar, ohne Batterie). Vielen Dank.

079 327 03 24



Schnittschutzhose, Grösse: XXS, XS, S.

079 823 80 97



Funktionierende DJ-Anlage und ein Kinder-Fahrrad für mein Gottemeitschi. Bitte SMS oder WhatsApp. Herzlichen Dank im Voraus.

079 824 23 72



Einen Nass- und Trockensauger.

078 745 62 55



Professionelles Keyboard.

076 749 45 44



Sammler sucht farbige Siphonflasche.

079 913 12 80



Familie mit Kindern sucht Tumbler zum Wäschetrocknen.

079 467 12 72





Diverses



Gefunden zwischen Iseltwald und den Giessbachfällen: schwarze Velomütze mit Skorpion-Aufdruck.

079 344 02 33



Verloren in Thun: Rote Denner-Einkaufstasche (mit Bücher, etc.).

079 450 22 93



Vermisst: Mia, eine kleine Tigerkatze mit Fleck auf der Brust. Am Aumattweg in Steffisburg.

078 814 15 46