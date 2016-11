SMS vom Montag, 28. November

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Bettgestell, 160 x 200 cm, mit Kopfteil, dunkles Holzdekor.

076 377 60 91



Geflochtenen, alten Stubenwagen mit Rädern und neuem Inhalt; runden, hellen Holztisch mit Einlegeplatte; drei Schwangerschaftshosen, Grösse 38 und ein Tragetuch sowie das Buch: «Die Hebammen-Sprechstunde».

079 776 01 69



2er- und 3er-Sofa, Leder, blau. Abzuholen in Thun. Nur SMS.

076 482 05 77



«Habegger»-Aufzug (braucht neues Seil), Zapfwellenkompressor.

079 857 80 01



Von Weleda: Granatapfel Gesichtspflege in Originalverpackung (straffendes Serum und Tagespflege). Ich vertrage sie nicht mehr.

079 515 50 44



Bücher und Taschenbücher (Romane und Lebensgeschichten). Die meisten sind neuwertig.

079 579 98 37



Schaffelldecke von Domodossola-Werbefahrt, für Doppelbett. In Biel abzuholen.

032 322 43 45



Kinderbettmatratze, 60 x 120 cm, fleckenlos. Abzuholen in Schönbühl. Nur SMS.

078 744 64 48



8er-Racletteofen (Tefal), mit Grillplatte. Muss in Ostermundigen abgeholt werden. Nur SMS.

079 370 06 05



Für Damen: diverse festliche Pumps und andere rassige Stiefeli, ein Paar Winterstiefeli, wattiert, Grösse: 39/40, fast neu, keine Bleistift-Absätze. Nähe Langenthal.

062 929 10 73



Wollreste, um Teppich zu knüpfen. Bucher Wolle Bären - Smyrna. Diverse Farben. In Belp abzuholen.

077 466 01 45



Bürotisch: massiv gebautes Schreibpult. In Rapperswil/BE. Nur SMS.

079 564 25 85



Diverse «Bonne-Chance»-Bücher.

079 299 48 31



Philips Glacemaschine HR 2303. Abzuholen in Lyss.

079 299 48 31



Grosse Holztransportkiste auf Alupalett. Breite: 187 cm, Tiefe: 116 cm, Höhe: 140 cm. In Langenthal.

079 774 37 38



Drucker HP Deskjet 940c.

031 931 06 58



Öltank, 1100 Liter, mit 100-Prozent-Auffangwanne.

079 138 29 31



Novamatic Tiefkühlschrank von Fust, freistehend. SMS.

078 881 75 65



In Heimberg: Ikea Hochbett «Kura», zerlegt.

079 434 19 07



Alten, robusten Küchentisch (Länge: 208 cm, Breite: 85 cm), alten Sitzbank (Länge: 205 cm, Breite: 40 cm) sowie Küchenmöbel. Muss in Breitenegg (Gemeinde Wynigen) abgeholt werden.

077 419 75 13





Gratis gesucht



Funktionstüchtige, elektrische Nähmaschine. Region Langnau, Sumiswald, Huttwil.

079 201 58 52



Es höuzigs Loufgitter für üses Grosching. Nume SMS.

079 461 27 62



Ersatzlämpchen 0,5 Watt, Art. 7075.483, zu Lichterkette Migros.

077 424 20 63



Üses Grosi wünscht sich zur Wiehnachte dr Teddy «Max» us dr Migroswerbig. Het no öper Kleber, woner nid brucht?

079 676 99 57



Brio Eisenbahnschienen für meinen Enkel.

079 860 84 83



Migros Sticker für Teddy. Wäre dankbar.

079 589 65 45



Strickanleitung für Kinder Erdbeermütze. Oder kann mir jemand eine solche stricken?

079 533 05 49



Mein Sohn sucht noch Duplo-Bausteine, grosse Bauplatten, etc. Umgebung Langenthal, Herzogenbuchse – oder Postversand. Danke im Voraus.

079 826 98 33



Knabenschlittschuhe, Grösse: 33 oder 34.

079 750 63 35



Gefrierschrank mit drei Schubladen (115 Liter). Muss in Ostermundigen abgeholt werden. Nur SMS.

079 370 06 05



Kinder suchen Aldikleberli für Vitaminis.

079 894 79 17



Aldi Kläberli für unserem Sohn. Danke.

078 715 28 80



Märklin Modäujsebahn, o wenn kaputt. Danke.

079 884 44 53



Reisebett für Kind. In Thun.

079 252 57 80



Wer kann uns helfen, Migros Teddy-Sammelkleber und Aldi Vitaminiskleber zu sammeln?

079 665 97 75



Fahrtüchtiges Damenfahrrad und funktionierende Nähmaschine.

076 748 59 64



Mir si uf dr Suechi vo Meitschi-/Damechleider (Winter und Summer), Grössi: XS/36. Bitte nume SMS. Üser Meitschi freue sech.

079 284 25 30



Herren Latex Regenmantel, grau, Grösse: M. Bitte nur SMS. Danke.

077 432 98 83



Alte Truhe oder Überseekoffer.

076 283 33 04



Für Kindergarten: antike, funktionstüchtige Kaffee- und Getreidemühlen.

078 698 21 38



Spielbaren Kontrabass.

078 734 74 70



Brauchbares Damenvelo für den Schulweg.

076 574 73 14



Das Buch «Der Schleier zerriss – und so ging es weiter». Danke.

079 838 32 40



Ich, 12-Jährig, möchte mit Drechseln beginnen und suche dafür eine funktionsfähige Holzdrechselbank.

079 223 07 42



Playmobil Ersatzteili zu Art-Nr. 4323.

079 657 96 43



Aldikleberli für Vitaminis.

079 894 79 17



Kerzenreste zum Einschmelzen. SMS.

079 843 39 61





Diverses



Die Berner Liebhaberbühne sucht neue Theaterschauspieler oder jemanden, der die Regie übernimmt. Wir spielen berndeutsche Stücke und sind Laienschauspieler. Bitte Kontakt mit dem Präsidenten aufnehmen.

079 281 94 25