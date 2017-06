SMS vom Montag, 26. Juni

SMS

Zu verschenken



9 occ. gartenstuhl-sitzkissen, 78 x 40 cm. 079 335 58 85

2 schöne Samt-Hochlehnerstühle. Abzuholen in Zäziwil (keine Fotos). 079 383 51 12



2-er-Zelt fürs Gurtenfestival. 079 424 71 53



Trockenes Brennholz, ca. 1/2 Kubik, abzuholen in Toffen. 079 853 71 88



2 Gipsplatten, 200 x 124 x 1,2 cm.Thun. 033 222 13 24



Elektrolux Ergospace-Schlittenstaubsauger. 076 427 21 31



Abzuholen in Belp: Beautycase, Leder, dunkelrot , neuwertig. L-B-H 29-20-19 cm. 079 698 26 32



Volumepedal mit Klinkenstecker 6,3 mm. 076 565 25 22



Tiefkühler, 240l, 60x64x128 cm. Älteres Modell, funktioniert einwandfrei. Muss abgeholt werden. Nur SMS. 076 429 74 49



In Muri: Haartrocknungshaube inkl. Ständer. Älteres Telefon Marke Tritel. 079 360 95 41



19 graue Gartenplatten, 50 x 50 x 5 cm, und 2 Platten grau, 50 x 75 x 5 cm. Muss in Mattstetten abgeholt werden.079 301 86 30



Habe noch 80 Stk. Minions-Kleber von Coop. 079 400 94 57



Gaskocher mit Zündsicherung, ohne Schlauch. Muss in Niederönz abgeholt werden. 079 751 24 02



Kugelgrill für Holzkohle. Nur SMS. 076 567 62 25



Gartenschlauch, älter, jedoch ohne Löcher. Aufgerollt. Langenthal. 079 488 47 13



Abzuholen: Holzpaletts in Bern. SMS 079 290 62 86





11 Minions-Kleber zu verschenken. Bitte nur SMS. 079 565 13 06



Bequemer Clubsessel, Kunstleder, beige, gebraucht, aber gemütlich. 078 768 02 02



Gratis gesucht



Romantisches Pavillon aus Eisen. 079 815 92 81



Aktuelles Theorie - Büchlein für Fahrprüfung, gegen Porto. 079 698 26 32



wo steht ein fahrtüchtiges, nicht mehr gebrauchtes damenmountainbike zur abholung? region bern, nur sms, danke! 076 385 40 85



Suche für den Arbeitsweg intaktes Rennvelo. Es ist mein Traum, den Arbeitsweg so zu bewältigen. 079 301 69 16





Migros-Mania Lisa. Habe zum Tauschen. 078 809 23 91



Umgebung Thun: für eine Woche im Juli eine Schaufensterpuppe. 079 332 08 65





Gut erhaltenes Brettspiel "Hotel". 079 646 31 84



10 jähriger Knabe wünscht sich einen Tischtennis-Tisch für draussen. 079 646 31 84



Lehrling sucht Quad oder Motorrad zum Schrauben, ab 125 ccm. 079 439 75 32



Wo steht ein Rosenbogen, der nicht mehr gebraucht wird? Bitte nur sms, Danke. 079 295 82 72



Saubere weisse Bettlaken oder grosse weisse Baumwollstoffbahnen (zum Bemalen). 079 706 23 74



Uhrmacher-Werkzeug und Ersatzteile, Taschenuhren und Armbanduhren (auch defekt), alter Gameboy, Porto wird übernommen. Sowie: Alte Vespa zum Restaurieren, wird abgeholt. 079 262 42 27



Ha fröid a modäujsebahn, egal was, o kaputi. 079 884 44 53



teichpumpe, solar od. elektrisch. sowie: schafzaun, ev. mit holzpfosten, ca. 50 m, raum bern, thun, burgdorf. 079 415 72 59





Das Buch "Meine Suche nach Geborgenheit" von Franz Walter. 078 862 61 04



Kaninchenauslaufgitter für auf Alp und ein Töggelikasten. 079 622 48 90



Wer het no Büechli fürs mini-Lük? Vorschuhlalter, 1 Klasse. 076 502 77 85



herrenlatzüberhosen. 079 765 45 14



Diverses



Wer hat am Samstagmorgen, 24.6., neben der Rotunde des Thun-Panorama eine Büchse mit Basler-Läckerli mitgenommen (versteckt in einem Gebüsch)? Gehört zu einer Führung. Bin für Rückgabe de Büchse dankbar. 079 199 57 22



Verloren an Bönigen Schiffländte: iphone, rotes Etui. 033 847 14 04



Frau xy aus Riggisberg (Bänkli): Ich habe Ihre Tel. NR. verloren! 079 372 85 31