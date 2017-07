SMS vom Mittwoch, 5. Juli 2017

Infobox

Zu verschenken



Verbundsteine, rötlich, wie neu, ca. 4 x 4 und Tannenholz zum Spalten, 1 Meter Rugel, ca. 20 Stück. Sofort zum Abholen in Wimmis. 079 961 46 64



Eine grosse Schachtel Lego für Kindergarten oder ähnliches sowie Halbleinkleid für Theatergruppe, für kleinen Mann. 079 385 70 52



1 Monat alte Matratze, 160 x 200 cm mit kleinem Riss. Bitte nur SMS. Abzuholen in 3510. 079 325 05 00



Zwei Kompostkörbe aus Draht. Müssen in 3075 abgeholt werden. 079 268 07 20



Zusammenklappbares Bett von Ottos inklusive Matratzenauflage. Abholbar in 3645.

079 355 75 27



Stewi Libelle. Muss abgeholt werden. 078 662 18 64



Elektrische Buttermaschine Heidi, voll funktionstüchtig, für 1,5 Liter Rahm. Abholen in Wohlen. 079 769 43 91







Barbapapa-Bassin, rosarot, 90 cm Durchmesser. Abzuholen in 3626. Bitte nur SMS. 079 678 74 53



Mikrowellengerät, Keramik-Kochfeld mit 2 Platten und Dampfabzug. Abzuholen in 3305. 079 607 26 62



Spinnrad, Kohlenbügeleisen, Schemel, Spreuwanne, Flegel, Garbenscheit und Holzgabel. In Spiez. Nur SMS. 079 158 03 88



Plattenspieler. 079 283 62 19



Weingestell aus Bachsteinen. 079 583 55 19



2 Betten Klappmöbel, Breite 260 cm, Höhe 210 cm. Abholen im Rothenbach Lenk i/S. 079 528 52 56



Töffjacke aus Stoff, Grösse L. 079 764 55 78



Nostalgischer Hochzeitsanzug für schlanken Mann (schwarz, Wolle, gestreifte Hose), ein roter Tramperrucksack und eine stabile Luftmatratze. In Gümligen. 078 886 87 51





Gratis gesucht





E-Bike. 076 749 45 44



Mobiler Zaun (für Hühner), ca. 50 Meter. Nähe Langenthal/Herzogenbuchsee. Bitte nur SMS. 079 258 62 83



Brave Hagestäcke. 079 754 25 18



Trampolin, Marke Bellicon mit einklappbaren Beinen. 079 812 71 34



SBB-Palette-Aufsteckrahmen 80 x 120 x 40 cm. 079 335 07 91



Samsung Handy S3/mini /S5 für Junge im Trainingslager. 079 312 37 23.

Schlafzimmer und Polstergruppe. 079 431 86 83



4 Felgen 16", 5-Loch, für Ford Mondeo ab 12:00. 079 651 71 71



Stewi Libelle. 078 710 48 15



Wir suchen für unsere Ferien 2 Feldbetten, ca. 190 x 63 x 42 und ein 2-Flammen-Gasrechaud. 079 679 46 56



Überseekoffer. Bitte nur SMS. 076 283 33 04



Bauernfrau sucht grosse Einmachgläser oder Gläser mit Schraubverschluss. Region Oberaargau. Bitte nur SMS. 079 313 34 69



Dachlatten (Wellblech, Täfer, Bauholz, etc.). 079 424 43 53



Rennrad (Körpergrösse 178 cm). 078 631 79 43





Diverses



Vermisst in Toffen: Sweeti, scheues Tigerbüssi, 7 Jahre, Stubenkatze. Danke für Hilfe. 079 438 34 92



Verloren am 29.6.: Hörapparat, im Raum Leissigen/Interlaken. 079 504 82 60



Habe am Samstag, 17.6., nähe Fähribeizli in Bern ein Armketteli aus Weissgold mit Rotgold und der Aufschrift Lara verloren. Danke dem ehrlichen Finder. Es war das Taufgeschenk unserer Tochter. 079 647 49 26



Wer vermisst schwarz/weissen Kater, langhaarig sehr zahm? Raum Emmental. 079 720 22 26